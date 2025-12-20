Папагал се озовал в хола при затворени прозорци на Маргита Гошева и Иван Бърнев

Една сутрин в дома на артистичното семейство Маргита Гошева и Иван Бърнев се озовал папагал, въпреки че прозорците били затворени. Тази невероятна история разказаха актьорите по Би Ти Ви.

Заради силен шум и крякане, Маргита се събудила и казала на мъжа си и сина си, че имат птица в хола. "Всички ми казаха, че говоря глупости", разказа актрисата. Когато влизат в стаята, виждат папагал с червени бузки и синя опашка, кацнал вътре.

"Прозорците бяха затворени. Всичко беше затворено", обясни Иван Бърнев. Те така и разбират откъде се е появил. Папагалът остава да живее при тях и се превръща в първия им домашен любимец.

Актрисата разказа и какво е сънувала снощи - че се разхожда из един древен каменен град. "На сутринта го потърсих и се оказа, че е реално място - древният град Бубон. Била съм насън на места, на които

след това реално съм попадала", разказа още тя.

Двамата днес очакват да се върне сина им от Берлин, където е студент в първи курс. А Иван Бърнев подготвя биографичен филм за проф. Дюлгеров и театъра от миналото, който променя съдбата му.