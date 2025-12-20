ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

4-ма българи стигнаха 1/8-финалите от световната к...

Владо Зомбори: Смъртта на баща ми и раждането на дъщеря ми пренаредиха приоритетите ми

„Това събитие, наред с раждането на дъщеря ми, пренареди приоритетите ми из основи. Смъртта на баща ми ме накара да осъзная, че сме тук за кратко и трябва да бъдем много отговорни към времето си". Така актьорът Владо Зомбори коментира в интервю за Нова тв едни от най-емоционалните моменти в живота му.

Въпреки това вярва в съдбата и в това, че няма случайни неща. Според него в днешно време хората са загубили вярата си и са станали твърде агресивни, а спасението е в смирението и сплотеността.

На въпроса кое е най-голямото чудо в неговия свят, той отговаря без колебание: „На първо място е детето ми. А след това - фактът, че успявам да съществувам, работейки това, което най-много обичам. Това е благодат, за която благодаря всеки ден".

Любовта на Владо Зомбори към изкуството започва в Пловдив, където завършва Професионалната гимназия за екранни и сценични изкуства, разказва той. Първоначално семейството му очаква той да се насочи към архитектурата или сценографията, но само три месеца преди изпитите в НАТФИЗ, той рязко сменя посоката.

„Винаги съм бил леко артистичен и с особено чувство за хумор. В последния момент реших да пробвам с актьорско майсторство и явно съм имал талант, защото ме приеха без много усилия", спомня си той.

Въпреки успехите си в киното и телевизията Владо признава, че театърът заема най-специално място в сърцето му заради директния контакт с публиката. „В театъра светлината угасва, хората млъкват и ти имаш възможност за два часа да преживееш един чужд живот заедно с тях. Това е неповторимо", споделя актьорът.

Музиката също играе ключова роля в неговата кариера, особено след триумфа му в последния сезон на „Като две капки вода". Той признава, че именно пеенето му е дало увереност още по време на кандидатстудентските изпити в Академията.

Относно личния си живот, Владо не пести суперлативи за своята половинка - актрисата Весела Бабинова. „Ние имаме много силна приятелска и колегиална връзка. Аз съм в нейния фен клуб. Тя е изключителен професионалист и интелигентен човек. Благодарен съм, че споделяме обща идеология за света", споделя той и допълва, че за него е трудно да си представи връзка с човек извън тяхната професия.

