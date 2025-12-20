Дара Екимова: Пътищата ми се преплетоха с много специален човек

Пътищата ми се преплетоха с много специален човек, така певицата Дара Екимова призна по Би Ти Ви за новата любов в живота си. Тя обаче не обяви официално кой е мъжът до нея.

Любовта за нея вече била по-различна, по-дълбока и неочаквана. Певицата призна, че изминалата година я е изненадала не само професионално, но и в личен план. "Всичко, което ми се случи в личен план, беше неочаквано", каза тя.

"Да, със сигурност. Любовта е много по-различна. По много начини". Покрай личното признание певицата разказа и за големия си професионален успех - участие в авторския екип на K-pop хит, който се нареди №7 в класацията на Billboard.