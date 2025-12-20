След три години пауза Еми Стамболова с нова песен - пуснала я първо на тийнейджъри

След тригодишно отсъствие певицата Еми Стамболова се завръща на музикалната сцена. Новата й песен много се различава от досегашното ѝ творчество. Затова не е в типичния й баладичен стил.

Според нея е настъпил моментът да рискува и да предложи на публиката нещо по-динамично. „Дума мръсна" се казва новото парче.

"Първо да кажа, че тази песен дойде при мен като балада. Само че аз, като певица, чийто репертоар е 80-90% баладичен, реших, че толкова много думички на един ред са много. Заедно с аранжорите решихме да пробваме този вариант. Исках да направя мост между старото, ретро звученето и новите тенденции в тази музика", разказа певицата по Нова тв.

Преди премиерата на песента, тя я пуснала сред най-младата аудитория - децата на нейни приятели. Техните положителни реакции са ѝ дали увереност, че експериментът е успешен.

Въпреки новите тенденции, Еми Стамболова остава привърженик на класическата музикална грамотност.

„Страшно е в момента това, което става, защото се губи топлината, губи се смисълът на всяка песен. Ти не знаеш каква емоция да предадеш. Ако песента е написана от машина, ти трябва да имаш душа да я изпееш. Аз познавам нотите, учила съм солфеж и ако децата ми бяха решили да тръгнат по този път, щях да настоявам да учат".

Изпълнителката разказа с усмивка за своите две дъщери, които са и нейните най-строги критици. Малката е научила текста на новата песен веднага, докато голямата, макар да пее в училищна група, заявява, че професионалната сцена не е за нея.

„И двете са много критични. Голямата казва, че пеенето не е нейното, въпреки че пее добре. Нейната любима песен от моите е „Не прекрачвай прага" - не като повечето хора „Птица бяла", разкрива Еми.