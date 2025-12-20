ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте отговора на фотозагадката: Кое е момчето на колелото - всенароден любимец, но без нито една награда приживе?

1644

Отговорът на фотозагадката от 19 декември е: Георги Парцалев!

Въпросът беше: Кое е момчето на колелото - всенароден любимец, но без нито една награда приживе?

Жокерът беше: Днес може да бъде закупена и монета с неговия лик!

Снимка: "24 часа"

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

