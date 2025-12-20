Вижте отговора на фотозагадката: Кое е момчето на колелото - всенароден любимец, но без нито една награда приживе?

Отговорът на фотозагадката от 19 декември е: Георги Парцалев!
Въпросът беше: Кое е момчето на колелото - всенароден любимец, но без нито една награда приживе?
Жокерът беше: Днес може да бъде закупена и монета с неговия лик!
Снимка: "24 часа"
"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп
Отговорът на фотозагадката от 19 декември е: Георги Парцалев!
Въпросът беше: Кое е момчето на колелото - всенароден любимец, но без нито една награда приживе?
Жокерът беше: Днес може да бъде закупена и монета с неговия лик!
Снимка: "24 часа"
Последвайте ни в Google News Showcase
Здравейте,
благодарим Ви, че четете "24 часа" редовно! Искаме да Ви поканим да се регистрирате безплатно в "24 часа", за да получите пълен достъп до архива на сайта, възможност да персонализирате новините, които четете и абонамент за нашия нюзлетър.
Благодарим ви!
Благодарим ви, че се включихте!