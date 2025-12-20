Мика Стоичкова за Христо Джуниър: Моят любим малък човек

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мика Стоичкова публикува в инстаграм профила си своя снимка с малкия Христо - второто внуче на футболната легенда Христо Стоичков.

"Моят любим малък човек Христо Джуниър (не казвайте на другите)", пише тя.

Христо-джуниър е второто внуче на Камата. През 2016 г. Мика го направи дядо за първи път, когато в Маями се роди малката Мия.

Малкият Христо Жулиен Креспо е син на Христина - другата дъщеря на Камата. Детето е от любовта й с венецуелеца Карлос Креспо. Карлос е вторият й съпруг, след като преди години Христина се разведе с хърватския тенисист Лука Белич.