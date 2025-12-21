Кайли Дженър: Домът ми е обитаван от духове, побиват ме тръпки

Кайли Дженър разкри, че домът ѝ е „много обитаван от духове", а сестра ѝ Кендъл признава, че получава „тръпки", веднага щом прекрачи прага. Кайли споделя, че се нуждае от помощ, за да се справи с необичайните явления.

28-годишната риалити звезда разказва, че е била тормозена от дух през нощта, до такава степен, че Кендъл категорично отказва да преспи в дома ѝ. По време на посещение в централата на Kylie Cosmetics Кайли обяснява на майка си Крис Дженър и на Скот Дисик: „Имам ситуация. Къщата ми е обитавана от духове и имам нужда от вашата помощ."

Тя описва събитията: „Всичко започна с трясък по стените. Когато спя, се събуждам от предмети, които падат в банята или в гардероба ми. Сякаш не мога да бъда сама." Кендъл също потвърждава: „Къщата на Кайли е 100% обитавана от духове. Влизам в стаята ѝ и ме побиват тръпки, сякаш някой е зад мен."

За да подкрепи думите си, Кайли се обажда на приятеля си и гримьор Ариел Техада, който разказва за преживяванията си с необясними шумове през нощта.

В епизода Кайли кани майка си, Скот Дисик и сестра си Хлое, за да „ловуват духове" в дома ѝ. Тя наема екип, който инсталира специални камери, а Дисик носи устройства за засичане на свръхестествени явления. Всички се събират в спалнята ѝ, където светлините започват да трептят, и споделят личните си преживявания със свръхестественото.

Крис Дженър разказва за връзката на сина на Хлое с покойния ѝ съпруг Робърт Кардашиян-старши, а Кайли си спомня за скорошната смърт на близкия си приятел и фризьор Хесус Гереро. Ким Кардашиян също се включва с история за сън, в който Гереро предава послание за Кайли, съобщава Дарик.

Въпреки че призраците не се появяват, Хлое завършва сцената с мисълта, че преживяването е събрало семейството заедно: „Призракът не се показа, но ни обедини и ни даде прощален подарък."