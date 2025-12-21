Ралица Паскалева: Понякога се чудя дали съм добър родител и човек

"Винаги си намирам кусури - дали съм достатъчно добър човек, добър родител, дали съм достатъчно добра в професията си", коментира пред Нова тв актрисата Ралица Паскалева.

"Изградила съм една, може би, фасада за хората, които не ме познават в реалния живот. Аз съм свръхемоционална и когато ходя по интервюта, сякаш се разголвам и това ме вади извън зоната ми на комфорт. Притеснявам се, че не мога да контролирам емоциите си", коментира тя.

"Една от най-важните ми задачи е да не давам възможност на злото, което ни заобикаля, да вземе превес в моя живот", посочи още Паскалева.

Тя разкри, че понякога черпи вдъхновение от Библията и посочи, че най-често използваната реплика в нея е "Не се страхувай" - 365 пъти. Паскалева сподели и за трудните си години, когато е била ученичка, тъй като понякога се е чувствала като аутсайдер.

Актрисата разкри и как е решила да влезе в НАТФИЗ и се е отказаха от това да бъде археоложка: "Сънувах и се събудих се с ясното усещане, че няма да уча археология, защото щях да съм нещастна".

За разни слухове около брака си с Теодор Салпаров, Ралица коментира: "Всичко започна от една снимка с калинка на ръката ми. Хората я видяха и решиха, че сме се оженили тайно тази година. Всъщност се оженихме още преди второто ни дете".

Актрисата обясни и каква всъщност е била идеята ѝ зад коментара ѝ в социалните мрежи след ареста на Димо Алексиев, който бе задържан след като караше пил: "Първото чувство, което изпитах, беше тъга - постът беше за него, не за другите хора".