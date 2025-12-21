Българската песен “Отново е Коледа” звучи за празниците за Рождество в Египет

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Българската песен "Отново е Коледа" изпълниха емблематичните "Кайро селебрейшън коайър енд оркестра" (Cairo Celebration Choir and Orchestra) на 26-ия си празничен концерт за Рождество Христово.

Популярната песен на композитора Борис Карадимчев по текст на Александър Петров завладя пълната зала на красивата църква в Колеж дьо ла Сал в Кайро. Солист беше 15-годишната Сияна Кхедр - дъщеря на българската цигуларка и музикален педагог Цветелина Кръстева, която свири в оркестъра, и на египетския китарист Уаел Кхедр.

Изпълнението е първата проява за отбелязването на 100-годишнината от установяването на дипломатически отношения между България и Египет, която се навършва през 2026 г. Партитурите бяха предоставени на българското посолство в Египет от Софийската филхармония.

"Кайро селебрейшън коайър" е основан през 2000 г. от именития пианист, композитор и диригент Найер Наги, който дирижира грандиозния спектакъл за официалното откриване на Големия египетски музей на 1 ноември т.г.

Първите стъпки на хора са свързани с българския маестро Иван Филев, който по това време е диригент на Каирската опера и когато Наги определя като свой музикален ментор. Именно маестро Филев дирижира първия коледен концерт с аранжименти на Найер Наги.

Тази година Наги повери празничните концерти на "Кайро селебрейшън коайър енд оркестра" на американската диригентка Дженифър Готън. Солисти бяха оперните певци Дина Искандер, Амина Хайрат, Елхами Амин и джаз изпълнителят Ахмед Харфуш.