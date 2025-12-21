ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Падна рекорд на Бербатов

Проф. Любомир Стойков отбеляза 30 години от създаването на предаването за стил „От игла до конец"

Екипът на предаването „От игла до конец“ (от ляво надясно) - Албена Георгиева, Светослав Мечкуевски – Коко, Любомир Стойков, Снежа Хинкова, Красимира Стоянова, 1996. Снимка: Личен архив

Проф. Любомир Стойков отбеляза 30-годишнината от създаването на емблематичното телевизионно предаване за мода и стил „От игла до конец" по Нова телевизия, на което той бе основател, автор и водещ в продължение на 8 години.

Празникът бе отбелязан на последната за година "Вечер на стила", организирана от Академията за мода. Темата бе Glam Night - бляскавата елегантност, излъчваща увереност, радост, тържественост в духа на предстоящите коледни и новогодишни празници. 

Проф. Любомир Стойков и Елица Стойчева заедно с моделите, участвали във Вечерта на стила на тема Glam Night. Снимка: Академия за мода / Петър Станев
"Шоуто "От игла до конец" остава ненадминато и до ден днешен не само по професионализъм и тематично разнообразие, но и като география на своята дейност – от седмиците на модата в Лондон и Париж, Милано и Ню Йорк, Кейптаун и Торонто. „От игла до конец" изпревари с цели две години световната FashionTV и – казано в преносния смисъл на думата, доведе в домовете на българите чрез малкия екран най-големите дизайнери в света – от Пако Рабан, Пиер Карден, Юбер дьо Живанши и Соня Рикел, през Аликзандър Маккуин, Оскар де ла Рента и Антонио Берарди, до мадам Карвен, Емануел Унгаро, Нино Черути и Лучано Бенетон!", каза проф. Любомир Стойков. 

Любомир Стойков преди ревюто на Живанши в хотел „Жорж V“ – Париж, 1995 г.
„ Началото беше в 1995 година. Проф. Стойков беше вече дошъл с едни изключителни интервюта с едни от най-големите дизайнери. Спомням си едно от нещата, които винаги ще остане с мен „Симпатията е взаимна" - начинът, по който завършваше предаването. Пожелавам му да продължава със същата страст, със същата естетика и красота, да създава тенденциите в модната журналистика, да показва точно това, което е най-ценно, най-ново, най-красиво и най-естетически издържано", каза Милен Стаматов, който по това време е бил телевизионен водещ, диктор, редактор и сценарист в Нова телевизия. 

Любомир Стойков интервюира Пиер Карден в Кан, 1998 г.
Във вечерта, посветена на темата Glam Night бяха показани няколко произведения на носителите на „Златна игла" – Николета Фархат, Стоян Радичев, Ивет Апостолова, Лиляна Петрова - Лулу и Мария Радославова. Своя дебют във Вечерите на стила направи 16-годишната дизайнерка Елендаевал Джоунс. Водеща бе  Елица Стойчева.

Модното ревю започна с Ивет Бианки – носител на „Изгряваща звезда 2025" в категория „Международни успехи" и носител на „Златна игла 2024" в категория „Най-добър млад дизайнер". Тя презентира тоалет, част от колекцията „Ръката (ръка на карти)", която бе представена за първи път по време на Седмицата на модата в Париж. 

Любомир Стойков – автор и водещ на „От игла до конец“ по Нова телевизия, и операторът Светослав Мечкуевски – Коко, в Париж – на Седмицата на модата, 1997 г.
