Проф. Любомир Стойков отбеляза 30 години от създаването на предаването за стил „От игла до конец"

Проф. Любомир Стойков отбеляза 30-годишнината от създаването на емблематичното телевизионно предаване за мода и стил „От игла до конец" по Нова телевизия, на което той бе основател, автор и водещ в продължение на 8 години.

Празникът бе отбелязан на последната за година "Вечер на стила", организирана от Академията за мода. Темата бе Glam Night - бляскавата елегантност, излъчваща увереност, радост, тържественост в духа на предстоящите коледни и новогодишни празници. Проф. Любомир Стойков и Елица Стойчева заедно с моделите, участвали във Вечерта на стила на тема Glam Night. Снимка: Академия за мода / Петър Станев

"Шоуто "От игла до конец" остава ненадминато и до ден днешен не само по професионализъм и тематично разнообразие, но и като география на своята дейност – от седмиците на модата в Лондон и Париж, Милано и Ню Йорк, Кейптаун и Торонто. „От игла до конец" изпревари с цели две години световната FashionTV и – казано в преносния смисъл на думата, доведе в домовете на българите чрез малкия екран най-големите дизайнери в света – от Пако Рабан, Пиер Карден, Юбер дьо Живанши и Соня Рикел, през Аликзандър Маккуин, Оскар де ла Рента и Антонио Берарди, до мадам Карвен, Емануел Унгаро, Нино Черути и Лучано Бенетон!", каза проф. Любомир Стойков. Любомир Стойков преди ревюто на Живанши в хотел „Жорж V“ – Париж, 1995 г. Снимка: Личен архив

„ Началото беше в 1995 година. Проф. Стойков беше вече дошъл с едни изключителни интервюта с едни от най-големите дизайнери. Спомням си едно от нещата, които винаги ще остане с мен „Симпатията е взаимна" - начинът, по който завършваше предаването. Пожелавам му да продължава със същата страст, със същата естетика и красота, да създава тенденциите в модната журналистика, да показва точно това, което е най-ценно, най-ново, най-красиво и най-естетически издържано", каза Милен Стаматов, който по това време е бил телевизионен водещ, диктор, редактор и сценарист в Нова телевизия. Любомир Стойков интервюира Пиер Карден в Кан, 1998 г. Снимка: Личен архив

Във вечерта, посветена на темата Glam Night бяха показани няколко произведения на носителите на „Златна игла" – Николета Фархат, Стоян Радичев, Ивет Апостолова, Лиляна Петрова - Лулу и Мария Радославова. Своя дебют във Вечерите на стила направи 16-годишната дизайнерка Елендаевал Джоунс. Водеща бе Елица Стойчева.