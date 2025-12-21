Иво Димчев поканен от БНТ за “Евровизия”, но сам се отказва

Музикантът Иво Димчев е един от 15-имата изпълнители, които Българската национална телевизия е поканила да участват в националния конкурс за избор на наш артист за конкурса “Евровизия”.

Той обаче сам се отказва и няма да участва в надпреварата. Причината е, че датата през януари съвпада с негов концерт в зала “Щраус” в белгийския град Гент, който няма как да отмени.

“Да, нелепа причина, но това е положението! Желая успех на всички талантливи участници в BG селекцията и съм сигурен, че журито и зрителите ще изберат най-подходящия от тях!”, пише Иво Димчев в социалните мрежи.

Всички, които се включат в надпреварата, ще участват в специална шоупрограма, която ще се излъчи на живо по БНТ през януари и февруари и ще бъде в три етапа. Комбиниран вот на зрителите и на професионално жури ще определи победителя, който ще представя България в престижния песенен конкурс във Виена догодина.

А Иво Димчев се надява следващата година датата на конкурса да е съобразена с програмата на поканените артисти и той да има отново шанс да участва.

