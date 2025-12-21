ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Талант от САЩ е новият шампион на следващото покол...

Велислав Павлов е актьорът с торба на главата до Вергов

Велислав Павлов е актьорът с торба на главата до Юлиан Вергов Снимка: Личен фейсбук профил

Трудна се оказа загадката на Юлиан Вергов кой е мистериозният му колега, снимал се с торба на главата в гримьорната. Актьорът пусна снимката миналата седмица и предизвика последователите си в социалните мрежи да познаят кой се е скрил, за да не гледа мач, тъй като двамата били фенове на различни отбори. “Ей така се гледа мач заедно, когато двамата сте от различни отбори. Познайте кой е колегата инсталация”, написа Вергов.

Повечето предположения бяха за Петър Антонов, с когото Вергов си партнира в спектакъла “Наполетано”. Но верният отговор е актьорът Велислав Павлов. Само четирима от близо хилядата коментиращи са познали. Те ще спечелят по два билета за спектакъл с участието на Павлов.

Велислав Павлов е актьорът с торба на главата до Юлиан Вергов

