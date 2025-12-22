Деян Донков ще става баща? Приятелката му Анна Кошко: Не съм бременна

- Здравето не е тема за спекулации, манипулации и евтина сензация, казва актрисата и опровергава жълти сайтове
Актрисата Анна Кошко е бременна, а нейната половинка Деян Донков настоявал да направи аборт, защото не искал четвърто дете.
Такива новини се въртят в жълти сайтове, но се оказват фалшиви.
“Категорично заявявам, че не съм бременна. С Деян сме добре и настояваме личният ни живот да бъде оставен извън подобни спекулации”, емоционална бе Кошко пред “24 часа”.
25-годишната актриса блести на театралната сцена в образа на Мерилин Монро в партньорство с любимия ѝ Донков и под неговата режисура.
Тя е възмутена, че за пореден път спекулациите по техен адрес стигат до крайности.
“Здравето не е тема за спекулации, манипулации и евтина сензация. Съществуват граници, които не бива да се прекрачват. Те отново бяха грубо нарушени”, категорична е Кошко.
Младата актриса призова: “Темите за бременност и аборт са изключително деликатни и не следва да бъдат използвани за публични внушения и клевети”.