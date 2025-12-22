Соломон Паси на 69, прати Гергана и децата на ски, той – при майка си за съвет

Соломон Паси ще посрещне в уединение и размисъл своя 69-и рожден ден. Улеснен от пълноправното членство на България в Шенгенското пространство, бившият външен министър изпрати жена си Гергана и балдъзата си с общите им три деца на ски, а той предпочете да посети майка си, за да се посъветва с нея по въпроси, които не му дават мира. Като този какви ясни цели и стратегии да бъдат формулирани за просперитета на България за следващите 35 г. след изминалите три десетилетия, в които той самият участва активно, работейки за членството на България в НАТО, ЕС и двустранния съюз със САЩ, общото европейски зарядно устройство и т.н.

Редакцията на “24 часа” му желае крепко здраве и

все така бодър ум за благото на милото ни отечество!