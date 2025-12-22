„Аватар: Огън и пепел" оглави боксофисите в САЩ с 88 млн. долара в дебютния си уикенд

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Tретата част от поредицата „Аватар" на режисьора Джеймс Камерън събра около 88 милиона долара в боксофиса в САЩ този Уикенд, предаде CNN.

Премиерата не оправда очакванията на анализаторите, че филмът може да спечели над 100 милиона долара през първия уикенд. Първият филм „Аватар" дебютира през 2009 г. и събра 115 милиона долара. Вторият филм, „Аватар: Пътят на водата", дебютира през 2022 г. с 134 милиона долара в САЩ.

Но „Аватар: Огън и пепел" спечели и около 257 милиона долара в международен план, с което глобалният му дебют достигна 345 милиона долара.

"Вероятно ще остане сред най-гледаните филми от кинолюбителите по време на празниците и през януари", каза Пол Дергарабедиан, ръководител на отдела за пазарни тенденции в Comscore.

„Като международен, особено 3D феномен, и в IMAX и другите премиум формати, „Аватар" е филм-събитие", допълни той.

"Бюджетът на филма от близо 400 милиона долара може да намали шансовете за четвърта част, ако той има разочароващи приходи в сравнение с по-популярните формати с живи актьори", каза режисьорът Джеймс Камерън пред Джейсън Карол от CNN миналата седмица.

"Съдбата на поредицата ще бъде определена от успеха на „Огън и пепел" през следващите седмици", добави режисьорът.

Въпреки силния декември, Холивуд не успя да се върне до нивата отпреди пандемията тази година. Според Comscore, приходите от билети в САЩ са спаднали с 22,5% в сравнение с 2019 г. и са се увеличили само с 1,3% в сравнение с миналата година, като общата сума на приходите възлиза на 8,37 милиарда долара.

„Аватар: Огън и пепел" може да продължи да привлича голяма публика.

Кината отбелязват увеличение на честотата на посещенията на кинолюбителите. Според Cinema United през август 33% от зрителите са били редовни кинолюбители – хора, които гледат поне шест филма годишно, което е увеличение спрямо 25% през миналата година.

Увеличението се дължи на факта, че собствениците на киносалони са инвестирали 1,5 милиарда долара в модернизация през изминалата година, според Cinema United. А инвестициите в премиум големи екрани, на които се прожектират филми като „Аватар: Огън и пепел", както и луксозни седалки и концесии, привличат поколението Z в киносалоните.

"Привличането на младата аудитория винаги е било трудно", заяви Шон Робинс, анализатор в Box Office Theory.

„Това, което е необходимо, за да привлечем хората в кината, е малко по-различно от преди и мисля, че студиата най-накрая започват да се фокусират върху това за настоящото и бъдещите поколения", допълни Робинс.