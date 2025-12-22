ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Карталов остава начело на Софийската опера ...

Мария Цънцарова с първи думи: Свалена съм от ефир

МАРИЯ ЦЪНЦАРОВА СНИМКА: БИ ТИ ВИ

Последните ми думи като водещ на сутрешния блок в петък бяха: "Ще се видим в понеделник". Извинявам се, уважаеми зрители, винаги съм внимавала да не сгреша в това, което ви казвам от екрана.

Това са първите думи на водещата на сутрешния блок "Тази сутрин" по Би Ти Ви Мария Цънцарова. Тя написа пост в социалните мрежи, в който се извини на зрителите, че ги е излъгала и тази сутрин не водеше предаването.

Както "24 часа" вече писа, миналата седмица в петък излезе информация, че Би Ти Ви сваля от ефир двамата водещи - Цънцарова и Златимир Йочев. После телевизията излезе с позиция, че водят преговори с журналистката.

"Първо аз, после колегите в нюзрума чухме, че този път съм сгрешила: "Мария е свалена от сутрешния блок". Винаги съм се старала, ако нещо съществено не е казано във вечерните новини, зрителите на сутрешния блок да го чуят. Тази сутрин не стана така, затова с благодарност към всеки един, който в мен позна себе си и не замълча през тези дни, искам да кажа - всичко е вярно, само срещу името ми трябва да добавим "свалена от ефир", написа още Цънцарова в публикацията. 

МАРИЯ ЦЪНЦАРОВА СНИМКА: БИ ТИ ВИ

