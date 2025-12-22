„Мис България 2009" Антония Петрова роди момиченце, кръсти го на себе си

„Мис България 2009" Антония Петрова роди третото си дете - този път момиченце. Бебето е кръстено на майката - Антония-Виктория. Момиченцето се е родило с идеални мерки - тежи 3200 кг и е 50 см.

"И да - кръстих я на себе си. Орисвам я да е като мен, но и още по-добра във всичко, с което се захване - да побеждава! Бъди благословена, Антония-Виктория, родена под щастлива звезда", пише щастливата майка в социалните мрежи.

"Двете с Антония-Виктория се чувстваме отлично! Всичко мина леко и „като по учебник" - естествено раждане само за 3 часа и половина", написа Антония Петрова. Тя благодари и на съпруга си Ивайло Батинков, който е бил до нея по време на раждането.

