Принц Уилям и синът му по стъпките на принцеса Даяна, грижат се за бездомни по Коледа (Видео, снимки)

Принц Уилям и синът му Джордж се включиха като доброволци в благотворително събитие за бездомни в Лондон тази седмица, съобщи CNN.

Във вторник сутринта Уилям и 12-годишният Джордж посетиха The Passage, британска благотворителна организация за бездомни в центъра на Лондон, за да помогнат за подготовката на ежегодния коледен обяд. Във вторник сутринта Уилям и 12-годишният Джордж посетиха The Passage, британска благотворителна организация за бездомни в центъра на Лондон, за да помогнат за подготовката на ежегодния коледен обяд СНИМКА: X/@KensingtonRoyal

Във видео, публикувано в официалния профил в "Екс" на принца и принцесата на Уелс, се вижда как Джордж облича престилка, окачва коледна украса и помага в подготовката на храната за празненството. Във видео, публикувано в официалния профил в x на принца и принцесата на Уелс, се вижда как Джордж облича престилка, окачва коледна украса и помага в подготовката на храната за празненството СНИМКА: X/@KensingtonRoyal

„Горди сме да се присъединим към доброволците и персонала на The Passage в подготовката на коледния обяд – тази година с още две ръце", пише в описанието под поста.

Уилям за първи път посещава The Passage с покойната си майка Даяна, когато е на 11 години – решаващ момент, който, слага начало на неговата продължаваща работа за справяне с бездомността, включително и стартирането на програмата му „Homewards", която предоставя финансиране за подкрепа на инициативи за бездомните в Обединеното кралство. Proud to join volunteers and staff at The Passage in preparing Christmas lunch – this year with another pair of helping hands!



По време на посещението във вторник Джордж се подписа в книгата за посетители на The Passage на същата страница, на която преди това са се подписали баща му и покойната му баба Даяна, според източник от двореца.

„За принца на Уелс беше важно принц Джордж да прекара време като доброволец заедно с екипа", каза говорител на Кенсингтънския дворец и добави, че двамата „много са се забавлявали, срещайки се с персонала, доброволците и ползвателите на услугите".

„Трябва да се грижим за бездомните не само по Коледа, а през цялата година, е безценно", добавиха те.