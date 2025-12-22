ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пламен Карталов остава начело на Софийската опера ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21958865 www.24chasa.bg

Принц Уилям и синът му по стъпките на принцеса Даяна, грижат се за бездомни по Коледа (Видео, снимки)

1748
Принцът на Уелс, Уилям и синът му Джордж се включиха като доброволци в благотворително събитие за бездомни в Лондон СНИМКА: X/@KensingtonRoyal

Принц Уилям и синът му Джордж се включиха като доброволци в благотворително събитие за бездомни в Лондон тази седмица, съобщи CNN. 

Във вторник сутринта Уилям и 12-годишният Джордж посетиха The Passage, британска благотворителна организация за бездомни в центъра на Лондон, за да помогнат за подготовката на ежегодния коледен обяд.

Във вторник сутринта Уилям и 12-годишният Джордж посетиха The Passage, британска благотворителна организация за бездомни в центъра на Лондон, за да помогнат за подготовката на ежегодния коледен обяд СНИМКА: X/@KensingtonRoyal
Във вторник сутринта Уилям и 12-годишният Джордж посетиха The Passage, британска благотворителна организация за бездомни в центъра на Лондон, за да помогнат за подготовката на ежегодния коледен обяд СНИМКА: X/@KensingtonRoyal

Във видео, публикувано в официалния профил в "Екс" на принца и принцесата на Уелс, се вижда как Джордж облича престилка, окачва коледна украса и помага в подготовката на храната за празненството.

Във видео, публикувано в официалния профил в x на принца и принцесата на Уелс, се вижда как Джордж облича престилка, окачва коледна украса и помага в подготовката на храната за празненството СНИМКА: X/@KensingtonRoyal
Във видео, публикувано в официалния профил в x на принца и принцесата на Уелс, се вижда как Джордж облича престилка, окачва коледна украса и помага в подготовката на храната за празненството СНИМКА: X/@KensingtonRoyal

„Горди сме да се присъединим към доброволците и персонала на The Passage в подготовката на коледния обяд – тази година с още две ръце", пише в описанието под поста. 

Уилям за първи път посещава The Passage с покойната си майка Даяна, когато е на 11 години – решаващ момент, който, слага начало на неговата продължаваща работа за справяне с бездомността, включително и стартирането на програмата му „Homewards", която предоставя финансиране за подкрепа на инициативи за бездомните в Обединеното кралство.

По време на посещението във вторник Джордж се подписа в книгата за посетители на The Passage на същата страница, на която преди това са се подписали баща му и покойната му баба Даяна, според източник от двореца.

„За принца на Уелс беше важно принц Джордж да прекара време като доброволец заедно с екипа", каза говорител на Кенсингтънския дворец и добави, че двамата „много са се забавлявали, срещайки се с персонала, доброволците и ползвателите на услугите".

„Трябва да се грижим за бездомните не само по Коледа, а през цялата година, е безценно", добавиха те.

Принцът на Уелс, Уилям и синът му Джордж се включиха като доброволци в благотворително събитие за бездомни в Лондон СНИМКА: X/@KensingtonRoyal
Във вторник сутринта Уилям и 12-годишният Джордж посетиха The Passage, британска благотворителна организация за бездомни в центъра на Лондон, за да помогнат за подготовката на ежегодния коледен обяд СНИМКА: X/@KensingtonRoyal
Във видео, публикувано в официалния профил в x на принца и принцесата на Уелс, се вижда как Джордж облича престилка, окачва коледна украса и помага в подготовката на храната за празненството СНИМКА: X/@KensingtonRoyal

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта