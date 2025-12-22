КМГ: В Пекин се състоя предпремиерна прожекция на първия китайски анимационен филм, създаден изцяло с изкуствен интелект

На 20 декември в Пекин се проведе предварителна прожекция на първия китайски анимационен филм, създаден изцяло чрез изкуствен интелект – „Събирането на Туандзай и Юенниу", съобщава КМГ.

В него се разказва за братче и сестриче панди – Туандзай и Юенниу, които се разделят, търсят се и накрая се събират отново. Основният сюжет се фокусира върху простите ценности, представяйки една китайска история за обичта към семейството, родния край и предаваща идеята за семейното единство.

„Събирането на Туандзай и Юенниу" е съвместна продукция на Китайската медийна група, компанията Beijing New Film Union Pictures и други организации. Благодарение на това, че филмът е създаден изцяло с изкуствен интелект, обичайният срок за производството на подобна анимационна продукция е съкратен от 3-5 години на една година.