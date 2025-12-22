Пламен Карталов остава начело на Софийската опера в следващите 5 години

Акад. Пламен Карталов остава начело на Софийската опера и балет в следващите пет години. Досегашният ръководител на културната институция е победител в конкурса, обявен от Министерството на културата.

От ведомството припомнят, че другият допуснат кандидат бе Огнян Драганов.

Предстои техническа процедура по уведомяване и издаване на заповед от министъра на културата, обясниха от МК.

Пламен Карталов е роден на 15 септември 1948 г. в София. Той е режисьор, оперен мениджър и педагог. Завършил е Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия „Панчо Владигеров“), специализира оперна режисура в Берлин, завършва кинорежисура в Национална академия за театрално и филмово изкуство, София.

През 1972-76 г. създава, ръководи и поставя опери в уникалната формация „Младежка камерна опера“, 1976-82 г. – създава, ръководи и поставя в Камерна опера – Благоевград, (първи и единствен у нас досега, театър от този вид), 1982-86 г. е директор и режисьор на Оперния театър в Русе, 1988-1990 – създател, заедно с великия български бас Борис Христов, на Академия за вокално изкуство в Рим, където преподава актьорско майсторство на специализанти – оперни певци, 1990-1994 г. е директор на Държавния музикален театър „Стефан Македонски“, 1994-2000 и от 2008 до днес е директор и режисьор на Националната опера и балет.

Реализирал е над 180 постановки – от началото на 70-те години, когато започва дейността си на оперен режисьор.

От 1994 г. преподава актьорско майсторство в Националната музикална академия, наследявайки в специалността едни от най-именитите български режисьори и педагози.

От 2014 г., по негова идея, в репертоара на Националната опера са включени „Концерти за бебоци“. Създава и реализира и музикално-образователната програма „Опера за деца“ – с детски опери и адаптации на големи оперни заглавия, което неизменно предизвиква огромен интерес сред младата публика.

През 80-те години на XX век, във Велико Търново за пръв път в България, основава лятна фестивална „Сцена на вековете“. Създател е на „Оперни вечери в парка“ (София) и „Опера на площада“ (София). През 2016 г. по негова идея е открит летен фестивал в Белоградчик – „Опера на върховете“ на Белоградчишките скали. През 2017 г. основава фестивала „Крепост на вековете“ – в крепостта „Бабини Видини кули“.

Поставял е в оперни театри и сцени в Европа, Америка (САЩ и Бразилия), Япония, Австралия и в Египет.

През 2015 г. Софийската опера представя „Пръстенът на нибелунга” във Фестивалния театър на Фюсен, Бавария, недалеч от замъка на Лудвиг II „Нойшванщайн“. От 2000 до 2015 г. Националната опера гастролира седем пъти в Япония.

Автор е на книгата „Янините девет братя“ от Любомир Пипков – режисьорски ракурси“, разработка на знаковата творба в българското оперно творчество, която е поставял в Русенската опера през 1984 г. и отново с премиера на 22 март 2018 година в Националната опера.

Носител е на държавната награда „Паисий Хилендарски”, орден „Кирил и Методий” (първа степен), най-високия правителствен бразилски орден „Рицар на южния кръст”, „Кристална лира” на Съюза на музикалните и танцови дейци в България, награди на Българското национално радио и Столичната община, „Златна книга” на Европейския форум на експертите, награда за най-добра режисура от Националния театър на Белград. От 2012 г. е член на Българската академия на науките, пише БТА.