Карла Бруни: Приключих хормоналната си терапия след диагнозата за рак

В публикация в инстаграм Карла Бруни се появи на снимка, говореща повече от хиляди думи. Бившата първа дама на Франция е спокойна и сияеща, защото отбелязва края на дълъг и труден етап от живота си. Става въпрос за петгодишната хормонална терапия, започната след диагнозата рак на гърдата в края на 2019 г. Това е важен личен момент, който бившият топмодел и певица реши да сподели публично, за да го превърне в послание за надежда.

На снимката Бруни е с очи, символично покрити от медикамента, който я е съпътствал през целия терапевтичен период и с който днес може да се сбогува. „Днес, събота, 20 декември 2025 г., приключвам пет години хормонална терапия след диагнозата рак на гърдата, поставена в края на 2019 г. Хирургия, лъчетерапия, хормонална терапия -това е пътят, който трябва да извървим, за да се лекува този вид рак", пише тя в описанието към публикацията.

Път, който не винаги е бил лек, а често изпълнен с трудности, но който стъпка по стъпка я е довел до успешния край на лечението. „Въпреки доста агресивните странични ефекти, съм благодарна на науката, че е създала хормоналната терапия: тя предпазва ефективно от рецидиви, които са често срещани в годините след диагнозата", подчертава Бруни. На 23 декември тя става на 58 години.

Публикацията й е и директно послание към жените, които преживяват същото: „Искам да кажа на всички жени в моята ситуация да издържат. Да, хормоналната терапия е тежко лечение, но нейната ефективност може да спаси живота ви". Към това добавя и настоятелен призив към всички останали да не пренебрегват профилактичните прегледи и редовния скрининг. В края на посланието си Бруни изразява благодарност към медицинския екип, който се е грижил за нея с професионализъм и състрадание по време на това тежко изпитание.

Това не е първият път, в който певицата и бивш модел говори за значението на превенцията. Още през 2023 г. тя разказа как ежегодната мамография е позволила туморът да бъде открит навреме: „Този рак не беше агресивен, защото просто не е имал време да стане такъв". Свидетелство, което с годините се превърна в основен елемент от нейния обществен ангажимент по темата за ранната диагностика.

Карла Бруни за първи път говори публично за заболяването си именно през 2023 г., отново чрез социалните мрежи. Тогава тя обясни, че е получила диагнозата в края на 2019 г. и е преминала лечението далеч от светлината на прожекторите, за да защити себе си и семейството си. Още тогава тя подчерта ключовата роля на редовните профилактични прегледи -послание, което днес звучи с още по-голяма сила.

Днес Карла Бруни достига до този важен етап в живота си след период, белязан и от трудности в личен план. Майка на две деца -Орелиен Ентовен, роден през 2001 г. от връзката й с писателя Жан-Пол Ентовен, и Джулия, родена през 2011 г. от брака й с Никола Саркози, тя преживя и сложни месеци, свързани със съдебните проблеми на бившия френски президент. Сред тях е и 20-дневният му престой в парижкия затвор, както и продължаващата съдебна битка.