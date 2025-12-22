Силна българска доминация в класацията на най-слушаните аудиокниги и подкасти за 2025 г. отчита водещата платформа Storytel. За първи път в историята топ 3 на най-предпочитаните автори и топ 5 на най-предпочитаните заглавия у нас са изцяло български.

Най-популярният писател тази година е създателят на фентъзи хорър трилогията „Мамник“, „Лехуса“ и „Аждер“ - Васил Попов. Второто място е за психотерапевта Мадлен Алгафари, а третото - за българската кралица на криминалето Мария Пеева, популярна и с псевдонима Мама Нинджа. В Топ 10* влизат и БГ повелителката на романтичния жанр Люси Елеазар, както и най-обичаната детска писателка у нас Катя Антонова.

Най-слушаната аудиокнига у нас през 2025 г. е „Лехуса“. На втора и трета позиция са другите два романа от трилогията на Васил Попов - „Мамник“ и „Аждер“. Веднага след тях се нареждат подкастът на Мадлен Алгафари „Вирусът на паниката” и заплетената криминална история на Мария Пеева „Интелект“. В Топ 10** на най-предпочитаните заглавия намират място и още две български произведения - романтичният роман „По ръба“ на Люси Елеазар и „Новата съседка“ на Мария Пеева.

За поредна година платформата регистрира значителен ръст в потреблението на аудиокниги и подкасти у нас. Данните сочат, че българите са изслушали общо 18 885 378 часа съдържание, което е с над 28% повече спрямо 2024 г.

Продължава и тенденцията за утвърждаването на съвременни български автори и заглавия като най-предпочитаните у нас.

„За нас това не са просто числа или добри резултати. Те показват, че когато добрите разказвачи и интересните истории намерят своя път към публиката в удобна и достъпна форма, тя е готова да ги припознае и заобича. Горди сме, че за поредна година помагаме тази среща да се осъществи. И Васил Попов, който започна пътя си като победител в конкурс за аудиосериал на Storytel, е ярко доказателство за това“, споделя Лиза Василева, мениджър на Storytel в България.

Шампионът в класациите за 2025 г. Васил Попов започва успешния си път към публиката именно през платформата, след като през 2021 г. печели с „Мамник“ организирания от Storytel първи национален конкурс за аудиосериал. Тази година първо в аудиоформат излизат и продълженията „Лехуса“ и „Аждер”. Люси Елеазар също създава „По ръба“ специално за платформата. Предисторията на „Феята от захарницата“ Катя Антонова пише отново по покана на Storytel.

Ключова роля за успеха на трилогията на Васил Попов има актьорът Владо Пенев, с чийто глас звучат и трите части. Неслучайно той оглавява и класацията на най-слушаните наратори у нас за 2025 г. След него се нареждат Даниел Цочев, Момчил Степанов, Гергана Стоянова, Йоанна Темелкова, Христина Ибришимова, Даниела Йорданова, Петя Абаджиева, Силвия Петкова и Яна Кузова.

Най-слушани в България през 2025 г. са били аудиокнигите и подкастите за самоусъвършенстване. Заглавията от художествената литература с обща тематика остават с минимална разлика на второ място. На трето се нареждат детските аудиокниги, на четвърто са фентъзи произведенията, а на пето – романтичните истории.

* Топ 10 на най-слушаните автори в Storytel за 2025 г.

Васил Попов Мадлен Алгафари Мария Пеева Лусинда Райли Люси Елеазар Халед Хосейни Катя Антонова Никола Бьогле Ребека Ярос Астрид Линдгрен

Забележка: Класацията е изготвена на база най-много слушатели на всички произведения на автора в платформата Storytel за 2025 година.

**Топ 10 на най-слушаните заглавия в Storytel за 2025 г.

„Лехуса“, Васил Попов „Мамник“, Васил Попов „Аждер“, Васил Попов Вирусът на паниката: Подкаст на Мадлен Алгафари „Интелект“, Мария Пеева „Хиляда сияйни слънца“, Халед Хосейни „Чук и Пук“, Турбьорн Егнер „По ръба“, Люси Елезар „Тънкото изкуство да не ти пука“, Марк Менсън „Новата съседка“, Мария Пеева

Забележка: Класацията е изготвена на база брой изслушвания на заглавието в платформата Storytel за 2025 година.

