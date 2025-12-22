ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Западът доведе ситуацията в стратегическата...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21962269 www.24chasa.bg

„Куин“ пуска неиздавана коледна песен

2216
Брайън Мей СНИМКИ: Инстаграм/brianmayforreal

Китаристът на „Куин“ Брайън Мей потвърди, че групата ще пусне нова „изгубена“ коледна песен, която бандата записва през 1974 г., съобщи Far Out Magazine.

Парчето с името Not for Sale (Polar Bear) първоначално е записано, когато групата работи върху втория си албум Queen II, но не е било избрано за окончателния списък с песни.

Оттогава то е събирало прах в архивите на „Куин“, отбелязва Far Out Magazine. Сега то най-накрая ще бъде официално пуснато при преиздаването на Queen II през 2026 г., като ще прозвучи за пръв път на 22 декември по британската радиостанция Planet Rock, пише БТА.

В изявление Мей казва, че „хората вероятно са чували пиратска версия на Not for Sale (Polar Bear) от група „Смайл“ (предшественик на „Куин“) - това е песен, която e изминала дълъг път, и, доколкото знам, никой не е чувал тази версия“.

„Работата продължава и парчето ще се появи в предстоящото преиздаване на албума Queen II, който ще бъде пуснат следващата година, но съм го включил в специалното издание на Planet Rock, защото искам да знам какво мислят хората за него. Надявам се всички да имат прекрасна Коледа и чудесна Нова година“, добавя той.

Освен че почитателите ще чуят Not for Sale (Polar Bear) за пръв път, радиото ще включи и селекция на любимите празнични песни на Мей от „Слейд“, Чък Бери, „Бед нюз“ и The Crystals.

Засега няма официална дата за преиздаването на Queen II.

Брайън Мей СНИМКИ: Инстаграм/brianmayforreal

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Как ще пазаруваме в „Лидл” с еврото - чуйте експерта