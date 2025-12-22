ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Телескоп на НАСА завърши първата си космическа кар...

Камелия Хатиб, която ще поеме театъра в Плевен, и 9-годишният син с премиери в една вечер

Камелия Хатиб спечели конкурса за директор на Плевенския театър. СНИМКА: ДКТ “ИВАН РАДОЕВ”

На 8 януари актрисата ще играе с Асен Блатечки, а Борис ще мине по червения килим за “Мамник”

Двоен празник предстои за актрисата Камелия Хатиб на 8 януари. Докато тя играе премиерно на сцената с Асен Блатечки, Стефан Иванов и Лили Сучева в новия спектакъл “Причини да бъдеш щастлив”, 9-годишният ѝ син Борис Литов също ще има премиера. Талантливият второкласник беше избран за криминалния сериал “Мамник” след кастинг от два кръга. На 8 януари е премиерата по БНТ, но едновременно с това актьорите ще минават по червения килим и ще гледат първия епизод със зрители на голям екран. В криминалната драма с мистериозни елементи Борис си партнира с големи имена в киното - Владо Пенев, Ели Скорчева, Атанас Атанасов. 

Съвпадението на датата обаче ще попречи на майка му да бъде с него - тя ще играе в пиесата на американския драматург Нийл Лабют, която е продължение на номинираното за награда “Тони” представление “Причини да бъдеш красив”.

В понеделник стана ясно, че Камелия Хатиб е спечелила конкурса за директор на Плевенския театър, част от чиято трупа е. За мястото се пребори в конкуренция с режисьора Борис Панкин. Тя е основател и на независимото пространство за театър в София I AM Studio. Зрителите я познават от сериала “Клетката” по Нова тв.

