Синоптичките на “Нова” водят прогнозата с кученца от приют

Кая, Лара и Алби са новите “лица” на прогнозата за времето по “Нова”. Това не са нови водещи, а три кученца, които си търсят дом и любящо семейство.

Ще се появят на екран още тази вечер, на Бъдни вечер и на Коледа в централната емисия на новините. Така за три дни ще правят компания на водещите на прогнозата Никол Станкулова, Гери Малкоданска и Деница Стоянова и Николай Василковски.

Кученцата са от приюта в Горни Богров. Водещите за четвърта поредна година организират кампанията “Време за надежда”, в която търсят добро семейство на изоставени или бездомни кучета. Те обаче напомнят, че взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна и то не трябва да бъде само подарък за Коледа.