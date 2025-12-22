Музиката на Графа за “Великият Гетсби” качена на златна плоча

Младежкият театър “Николай Бинев” направи лимитирана серия с 80 златни плочи за своя 80-годишен рожден ден. На специалните винили е записана музиката от хитовия спектакъл “Великият Гетсби”, в който главната роля се изпълнява от Руши Видинлиев.

Музиката за постановката е написана от Влади Ампов-Графа. През последните година-две той сбъдна една от големите си мечти да композира за театър и този спектакъл е едно от заглавията, за които работи. Друго много успешно заглавие е “Пипи Дългото чорапче”, също на сцената на Младежкия театър “Николай Бинев”. За музиката към него Графа получи преди няколко месеца “Икар” в категория “Авторска музика за театър”.