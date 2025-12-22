Дария Симеонова е дъщеря на Стефка Янорова в новия филм на Зорница София "3.0 килограма щастие"

Дария Симеонова играе дъщеря на героинята на Стефка Янорова в новия филм на Зорница София "3.0 килограма щастие". Вече е пуснат трейлърът, а самата лента ще се завърти по кината на 30 януари. Филмът е вдъхновен от истинска история за майчинството, трудните избори, които понякога трябва да се направят, и колко струва щастието. Сюжетът разказва за Бети (Дария Симеонова), която се опитва да забраменее, но преследва и повишение в работата си. След поредна лоша новина майка ѝ убеждава мъжа си да финансира още един инвитро опит. Но един избор хвърля семейството в хаос. В лентата участват също Владимир Зомбори и Герасим Георгиев-Геро.