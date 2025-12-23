ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Енрике Иглесиас стана татко за четвърти път (Снимка)

2368
Анна Курникова и Енрике Иглесиас КАДЪР: Екс/@enews

Анна Курникова и Енрике Иглесиас официално станаха шестчленно семейство, след като посрещнаха четвъртото си дете. Бившата тенис сензация сподели новината с феновете си в инстаграм.

Бременността на Курникова бе потвърдена през септември. Тя и 50-годишният певец на изпълнител на Hero вече са родители на седемгодишните близнаци Луси и Николас и на петгодишната Мери.

Двойката e известна с това, че пази строга конфиденциалност относно личния си живот. Заедно са от две десетилетия, пише "Дейли мейл". 

Курникова сподели снимка на новороденото в болнично кошче до плюшена играчка на ленивец.

"Моето слънце 17.12.2025 г.", пише тя в публикацията си.

Радостната новина идва, след като бившата тенисистка беше заснета през януари в инвалидна количка и с предпазен ботуш.

В началото на август обаче тя беше забелязана да води децата си на тренировка по бойни изкуства в Маями, което успокои опасенията за нейните здравословни проблеми.

Предполага се се, че тя може да е претърпяла травма на крака и да е била оперирана по това време.

Курникова се оттегли от тениса през 2003 г. Достига осмо място в световната ранглиста, но никога не печели титла от Големия шлем в индивидуалния турнир. Тя е с Иглесиас, откакто са се срещнали на снимачната площадка на музикалния клип на хитовия сингъл на певеца от 2001 г. Escape.

