"Погребаха" американското пени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граждани се събраха във Вашингтон на 20 декември, за да отдадат "последна почит" на пенито, пише FoxNews. Има и актьори, облечени като бившия президент, Ейбрахам Линкълн СНИМКА: X/@Phil_Lewis_

След прекратяването на производството на монетата от един цент, във Вашингтон, окръг Колумбия, в Линкълн Мемориал се проведе имитация на погребение, организирана от платформата за финансово управление Ramp. At the Funeral for the Penny, several dignitaries including Pennywise pic.twitter.com/gnG2wwKfAb — Orca (@YaBoyOrca) December 20, 2025

На видео от събитието се вижда как участниците заобикалят ковчега, докато ораторите изнасят похвални речи. Сред тях има и актьори, облечени като бившия президент, Ейбрахам Линкълн и бившата първа дама, Мери Тод Линкълн.

Според организаторите на събитието бил изложен и портрет, изработен изцяло от пенита, изобразяващ Линкълн.

Монетата циркулира повече от 230 години в САЩ.

Нарастващите производствени разходи обаче, както и промените в поведението на потребителите, са направили непрактично да се продължава с производството му. Производството на всяко едно пени струва почти 4 цента.