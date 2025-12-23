"Погребаха" американското пени

Граждани се събраха във Вашингтон на 20 декември, за да отдадат "последна почит" на пенито, пише FoxNews.
След прекратяването на производството на монетата от един цент, във Вашингтон, окръг Колумбия, в Линкълн Мемориал се проведе имитация на погребение, организирана от платформата за финансово управление Ramp.
На видео от събитието се вижда как участниците заобикалят ковчега, докато ораторите изнасят похвални речи. Сред тях има и актьори, облечени като бившия президент, Ейбрахам Линкълн и бившата първа дама, Мери Тод Линкълн.
Според организаторите на събитието бил изложен и портрет, изработен изцяло от пенита, изобразяващ Линкълн.
Монетата циркулира повече от 230 години в САЩ.
Нарастващите производствени разходи обаче, както и промените в поведението на потребителите, са направили непрактично да се продължава с производството му. Производството на всяко едно пени струва почти 4 цента.