"Погребаха" американското пени

932
Портрет на Линкълн, направен от пенита СНИМКА: X/@washingtonpost

Граждани се събраха във Вашингтон на 20 декември, за да отдадат "последна почит" на пенито, пише FoxNews. 

Има и актьори, облечени като бившия президент, Ейбрахам Линкълн СНИМКА: X/@Phil_Lewis_
Има и актьори, облечени като бившия президент, Ейбрахам Линкълн СНИМКА: X/@Phil_Lewis_

След прекратяването на производството на монетата от един цент, във Вашингтон, окръг Колумбия, в Линкълн Мемориал се проведе имитация на погребение, организирана от платформата за финансово управление Ramp. 

На видео от събитието се вижда как участниците заобикалят ковчега, докато ораторите изнасят похвални речи. Сред тях има и актьори, облечени като бившия президент, Ейбрахам Линкълн и бившата първа дама, Мери Тод Линкълн.

Според организаторите на събитието бил изложен и портрет, изработен изцяло от пенита, изобразяващ Линкълн. 

Монетата циркулира повече от 230 години в САЩ. 

Нарастващите производствени разходи обаче, както и промените в поведението на потребителите, са направили непрактично да се продължава с производството му. Производството на всяко едно пени струва почти 4 цента. 

                                                                                                                   

Портрет на Линкълн, направен от пенита СНИМКА: X/@washingtonpost
Има и актьори, облечени като бившия президент, Ейбрахам Линкълн СНИМКА: X/@Phil_Lewis_

