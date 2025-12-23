ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украински деца поздравиха кмета Костадин Димитров ...

КМГ: Министерството на търговията призова нидерландското правителство да отмени административната заповед за Nexperia

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Наскоро в медии се появиха съобщения, че запасите от вафли в завода на Nexperia в Дунгуан в момента са на ниско ниво и това е причината за недостига на чипове за китайски и чуждестранни производители на автомобили, включително в Китай, пише КМГ. 

В тази връзка говорител на Министерството на търговията заяви, че китайското правителство е предприело практически мерки за освобождаване на износа на отговарящи на изискванията чипове за гражданска употреба, създавайки необходимите условия за поддържане на стабилността и безпроблемен поток на чипове по веригата, като същевременно настоява страните да разрешават вътрешните си спорове чрез преговори възможно най-скоро.

„Бих искал да повторя за пореден път, че основната причина за проблемите на Nexperia е неправилната административна намеса на нидерландското правителство в дейността на компанията. Нидерландия трябва незабавно да отмени административната заповед за поставянето на компанията под държавен контрол, да създаде благоприятни условия за преговори и да възобнови доставките на чипове към китайски и чуждестранни производители на автомобили възможно най-скоро", посочи говорителят.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

