Жена твърди, че е биологичната майка на Майли Сайръс. Тя заяви, че е забременяла с певицата, след като е била жертва на трафик на хора когато е била на 12 години.

Джейми Лий е завела дело срещу родителите на певицата Били Рей и Тиш Сайръс за „нарушение на договор и измама", както и за умишлено причиняване на емоционален стрес и незаконна намеса в родителските права".

Твърденията ѝ са, че с Били Рей са се договорили за осиновяване, при което тя е трябвало да бъде бавачка и учителка по пиано на детето. Въпреки това, певецът на „Achy Breaky Heart" е пренебрегнал споразумението им и е попречил на Лий да вижда Майли. Били Рей нарече твърденията ѝ "абсурдни и неверни", съобщи PageSix.

В интервю за "Дейли Мейл" относно твърденията си, Лий казва, че е израснала в Руидосо, Ню Мексико, където на ранна възраст е била трафикирана от местна банда, свързана с картел.

По време на бременността си Лий, която е използвала фамилията Пакстън, опитала да избяга няколко пъти.

"Знаех, че искам да защитя това бебе на всяка цена", каза тя пред медията.

„Избрах името Майли веднага щом разбрах, че съм бременна, заради всички километри, които бях изминала, докато бях жертва на трафик. Исках име, което да е уникално и да може да се свърже конкретно с мен", добави тя, без да спомене истинското име на Сайръс, Дестини Хоуп.

Певицата на „Flowers" вече е обяснявала, че сценичното й име е вдъхновено от детското й прякорче „Смайли", което по-късно е съкратено до Майли.

45-годишната Лий заяви пред медията, че е потърсила няколко знаменитости с надеждата, че те ще осиновят бебето й, сред които Джулия Робъртс, която имала ранчо в Ню Мексико, Шарон и Ози Озбърн, които имали връзки с щата, и Хилари Клинтън, която по това време провеждала кампания там.

Лий твърди, че се е обърнала към кръстницата на Сайръс, Доли Партън, която след това я е свързала с Били Рей Сайръс.

На въпрос защо проговаря сега, Лий твърди, че е забравила за травмата си, но завръщането й в Руидосо е предизвикало спомени за предполагаемото насилие.

В резултат на това през 2016 г. тя постъпила в психиатрична клиника, свързана с Държавния университет в Тусон, където й е била поставена диагноза посттравматично стресово разстройство.

След като е обяснила симптомите си на лекаря, тя твърди, че си е спомнила, че е била изнасилена и в резултат на това е родила бебе.

Сега Лий планира да заведе ново дело в Малибу, Калифорния, където живее Майли, за да поиска ДНК тест, който да сложи край на случая, въпреки че нейното искане за тест вече е било отхвърлено от съда.

Тя също така се надява, че ще могат да изградят връзка, ако тестът докаже, че са биологично свързани.