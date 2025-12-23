"Джинджифилов град": Ежегодната празнична изложба в Лондон отвори врати (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

И тази година се състоя традиционната празнична изложба "Джинджифилов град", организирана от Музея на архитектурата в Лондон, съобщи France 24.

Тя събира екипи от цял Лондон всяка година, които създават модели на известни забележителности от джинджифилов хляб. Една от централните атракции тази година е сладката версия на Биг Бен, изпечена от архитектите от Purcell. екипи от цял Лондон всяка година създават модели на известни забележителности от джинджифил КАДЪР: X/@AsiaOne_News

Те изваяха циферблата от прозрачна захар, за да може да свети отвътре. "Този малък детайл, ни костваше много търпение и стабилни ръце", разказват от фирмата. Museum of Architecture’s iconic Gingerbread City has returned to London this festive season. Discover a whole city constructed entirely from gingerbread, candy, and frosting. Open until 29th December at The Gaumont in Chelsea.



📍Gingerbread City #LetsDoLondon #VisitLondon pic.twitter.com/D67uz2dTbl — Visit London (@visitlondon) November 27, 2024

Тази година събитието се провежда в Coal Drops Yard в King's Cross и на него има практични работилници, където посетителите могат да построят свои собствени къщички от джинджифил, които да занесат у дома.

Събитието ще продължи до 4 януари, като в края на всички бисквитени конструкции ще бъдат рециклирани.