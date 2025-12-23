ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Джинджифилов град": Ежегодната празнична изложба в Лондон отвори врати (Видео, снимки)

1224
Биг Бен от джинджифил КАДЪР: X/@AsiaOne_News

И тази година се състоя традиционната празнична изложба "Джинджифилов град", организирана от Музея на архитектурата в Лондон, съобщи France 24. 

Тя събира екипи от цял Лондон всяка година, които създават модели на известни забележителности от джинджифилов хляб. Една от централните атракции тази година е сладката версия на Биг Бен, изпечена от архитектите от Purcell.

екипи от цял Лондон всяка година създават модели на известни забележителности от джинджифил КАДЪР: X/@AsiaOne_News
екипи от цял Лондон всяка година създават модели на известни забележителности от джинджифил КАДЪР: X/@AsiaOne_News

Те изваяха циферблата от прозрачна захар, за да може да свети отвътре. "Този малък детайл, ни костваше много търпение и стабилни ръце", разказват от фирмата.

Тази година събитието се провежда в Coal Drops Yard в King's Cross и на него има практични работилници, където посетителите могат да построят свои собствени къщички от джинджифил, които да занесат у дома.

Събитието ще продължи до 4 януари, като в края на всички бисквитени конструкции ще бъдат рециклирани.

Биг Бен от джинджифил КАДЪР: X/@AsiaOne_News
екипи от цял Лондон всяка година създават модели на известни забележителности от джинджифил КАДЪР: X/@AsiaOne_News

