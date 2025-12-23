Нова драма в семейство Бекъм: Бруклин блокира семейството си в социалните мрежи

Бруклин Бекъм блокира семейството си в социалните мрежи, защото майка му Виктория Бекъм е харесала една от публикациите му, съобщи PageSix.
Бившата певица от Spice Girls е харесала публикацията на сина си, в която той разказва как пече пиле.
В поста 26-годишният Бруклин разказва как да се придаде допълнителен вкус на пилето чрез мариноване в бира.
„Харесването" от 51-годишната Виктория предизвика фенове, които "наводниха" коментарите под публикацията на Бруклин с молби към него да се помири със семейството си.
Вместо това, той блокира майка си, баща си Дейвид Бекъм и брат си Круз в рамките на няколко часа.
Бруклин е блокирал и брат си, и сестра си - Ромео и Харпър Бекъм.
"Дейвид и Виктория са разбити от случилото се" разказва близък на семейството.