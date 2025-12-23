Внучката на Чарли Чаплин е обмисляла да смени името си

Уна Чаплин - внучката на легендарния Чарли Чаплин, която играе злодейката Варанг във филма "Аватар: Огън и пепел, е обмисляла да смени името си, защото се е чувствала "незаслужаваща", съобщава БТА по информация на "Варайъти".

Уна, чиито участия включват и "Игра на тронове", наскоро разказа пред вестник Times of London, че е мислила за тази промяна, след като се е дипломирала в Кралската академия за драматично изкуство и е започнала да се занимава с актьорска кариера на пълно работно време.

"Беше трудно да се чувствам заслужаваща, защото знам, че пред мен се отвориха врати, които вероятно не биха се отворили, ако не бях свързана с този блестящ човек. Определено е трудно да се чувстваш незаслужаващ на мястото, на което си", споделя Уна Чаплин.

Въпреки това тя решава да не променя името си, защото нагласата й преминава "от чувство за вина към благодарност". "Като работих много усилено, осъзнах, че каквото и да направя, никога няма да се сравни с това, което е постигнал дядо ми", казва още актрисата.

"Ако целта ми в тази сфера е хората да казват: "О, внучката на Чарли Чаплин", и да го търсят в Гугъл, и да гледат някой от филмите му, тогава съм щастлива, защото той е гений", допълва тя.

Майката на Уна, Джералдин Чаплин, е дъщеря на Чарли Чаплин и също е актриса. През 2023 тя гостува в България за 27-ото издание на "София филм фест".

Макар "Аватар: Огън и пепел" да е първият голям холивудски касов филм на Уна, тя се занимава професионално с актьорство от 2007 г. Сред ролите й са участия в сериалите "Табу" и "Черно огледало".

Според актрисата, Чарли Чаплин би подкрепил филмите "Аватар". "Смятам, че Джеймс Камерън вероятно е сред хората, които в наши дни най-много се доближават до Чаплин, въпреки че са много различни. Те знаят за какво говорят, затова хората ги слушат", казва Уна Чапли за режисьора на касовата поредица.

Камерън сподели пред IndieWire, че първоначално е "виждал жени, чиито имена зрителите биха познали веднага, или вече утвърдени звезди, или такива, с които е искал да работи", когато е търсил актриса за ролята на Варанг.

"Беше трудно решение да се обърна срещу лица и имена, които вече познавах, но Уна ме изненада с възприятието си за героинята, с начина си на движение и с пълното си безстрашие. Освен това тя беше подготвена - знаеше сцената наизуст, въпреки че беше седем или осем страници", разказва режисьорът за кастинга на Чаплин.

Филмът "Аватар: Огън и пепел", който излезе на екран на 16 декември, оглави боксофиса на Северна Америка и привлече най-много зрители в българските киносалони.