Grand Hotel Bansko е отличен с голямата награда „СПА на годината“ за 2025 година в рамките на Националния конкурс „СПА на годината“, потвърждавайки лидерската си позиция в уелнес туризма в България. Отличието е връчено от експертно жури, съставено от независими специалисти от различни области, сред които Малин Бистрин, заместник-председател на БХРА, и Александър Ковачев, интериорен дизайнер, което гарантира обективна, професионална и безпристрастна оценка на качеството, иновациите и цялостното СПА преживяване, предлагано от хотела.

Ново измерение на СПА релакса

Комплексът разполага с 12 басейна и над 5 000 кв. м вътрешни и външни СПА съоръжения, като всяка зона е създадена според най-високите стандарти в уелнес индустрията и включва модерни басейни, джакузита, сауни и специализирани пространства за възстановяване и релакс.

С разширяването на СПА зоните си, тази година Grand Hotel Bansko отвори Pulse Therme Bansko – ново измерение на релакса, предлагащо на гостите иновативен начин да се отпуснат и да се насладят на пълноценен отдих. Всяка зона е създадена според най-високите стандарти в уелнес индустрията и включва модерни басейни, джакузита, сауни и специализирани пространства за възстановяване и релакс. Комплексът съчетава иновативни технологии и внимателно обмислен дизайн, гарантирайки на гостите пълноценно СПА изживяване.

Модерните басейни, топлите джакузита и разнообразието от сауни се редуват с уютните кътчета за почивка, а панорамните външни басейни с гледка към Пирин превръщат откритата част на комплекса в място, където времето сякаш спира. Локацията в сърцето на Банско гарантира кристално чист планински въздух и впечатляващи гледки, които правят всяка минута в хотела истинско преживяване за сетивата.

Лидерство в уелнес туризма

Grand Hotel Bansko задава нови стандарти в сектора – от впечатляващия дизайн до внимателното персонализирано обслужване. Отличието „СПА на годината 2025“ е признание за постоянните усилия на хората, които стоят зад изграждането на комплекса, за непрекъснатото надграждане на стандартите и предоставянето на услуги на най-високо ниво.

Наградата потвърждава ангажимента на хотела към качество, иновации и устойчиво развитие, както и стремежа да се предложи изключително изживяване, което надхвърля очакванията на гостите. С това признание Grand Hotel Bansko се утвърждава като водеща дестинация за релакс, здраве и лукс през цялата година.