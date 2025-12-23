Как Анна Курникова се оттегли от светлината на прожекторите

Бившата тенис звезда Анна Курникова роди четвъртото си дете от съпруга си Енрике Иглесиас миналата седмица. Те са заедно от близо 25 години. Но въпреки че някога беше една от най-сниманите жени в света, 44-годишната Анна води предимно уединен живот, откакто се оттегли от спорта на крехката възраст от 21 години.

Рядко забелязваната бивша спортна звезда и модел живее в имение в Маями, което се гордее с 5-метрова стена, за да не допуска нежелани погледи. Там живеят още съпругът ѝ - испанският певец и композитор Енрике и трите им деца - близнаците Луси и Николас, на 7 години, и 5-годишната им дъщеря Мери.

Двойката, която се запозна на снимачната площадка на музикалния клип към хита на певеца от 2001 г. Escape, се държи много дискретно през последните години.

Но в понеделник Анна публикува снимка в инстаграма си, с която съобщи, че тя и Енрике са посрещнали четвъртото си дете.

Те са заедно от над две десетилетия и са известни с това, че пазят строга конфиденциалност относно личния си живот.

Докато 50-годишният Енрике изнася концерти пред обожаващите го фенове по време на турне, тенис феновете рядко имат възможност да зърнат Анна.

В разцвета на славата си Анна беше магнит както за папараците, така и за невежите подигравки за предполагаемата несъразмерност между външния й вид и таланта й.

В първите снимки на Анна, появили се след повече от две години, на които тя е с ортопедичен ботуш и в компанията на двете си малки дъщери, се разкрива историята на една жена, чийто живот е претърпял коренна промяна в годините, откакто напусна спортната сцена.

Снимките са портрет на някогашното тийнейджърско чудо като майка, а също така, поради своята рядкост, са и поклон към по-личния, съсредоточен върху семейството живот, който уединената рускиня е водила през годините, откакто светкавиците на фотоапаратите са угаснали.

Личният живот на Анна, който някога беше обект на безкрайни спекулации в медиите до такава степен, че тя заяви пред Sports Illustrated: „Във всяка страна, която посещавам, имам различен приятел и целувам всички тях", отдавна е престанал да бъде тема на клюки в таблоидите.

Руснакинята е в връзка с испанскаия певец от 2001 г., въпреки че брачното състояние на двойката остава трайна загадка.

„Не сме се оженили публично, но това не означава, че не сме женени", отбеляза той загадъчно преди две години. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova)

Желанието на Анна за уединение, което личи от 5-метровите стени, обграждащи семейния дом, не е просто реакция на ранния й живот, прекаран под погледа на целия свят.

През 2005 г., две години след оттеглянето й от спорта, тя стана мишена на преследвач, Уилям Лепеска. Той преплува гол Бискейн Бей, за да стигне до дома й, надявайки се, че тя ще го спаси от удавяне.

В крайна сметка Лепеска, на когото беше издадена постоянна ограничителна заповед, изискваща от него да се намира на разстояние от поне 300 метра от Курникова, преплува до грешния дом.

„Бях абсолютно шокирана и уплашена и много се тревожех за безопасността си. Беше много страшно и плашещо, само да знаеш, че някъде там има някой, който е обсебен", каза Курникова, която нае бодигардове и засили охраната на дома си след инцидента.

Предвид съмнителния начин, по който беше представяна през тийнейджърските си години – дори Sports Illustrated я нарече „тийнейджърска сексбомба" на 16-годишна възраст, инцидентът изглеждаше неизбежен.

Когато през 2002 г. списание FHM я избра за най-сексапилната жена в света, Анна вече беше придобила известност с участието си в реклама на спортен сутиен с лозунга: „Само топката трябва да подскача".

Тя дори вдъхнови създаването на компютърен вирус, като прикачен файл към имейл с нейната снимка се разпространи като пожар в началото на 2001 г., което й донесе известност и споменаване в предпоследния сезон на сериала „Приятели" през следващата година.

Въпреки това, жалкият начин, по който беше изобразена, не попречи на Анна да стане най-високоплатената спортистка в света, нито я спря да постигне резултати, които биха били предмет на завист за повечето играчи, пише "Дейли мейл".

В допълнение към място в топ 10 на ранглистата и полуфинал в турнир от Големия шлем, Анна два пъти спечели Australian Open в женски двойки заедно с другата чудо-тенисистка Мартина Хингис и беше неизменна фигура в по-късните етапи на турнирите от Големия шлем в двойки в края на 90-те и началото на 2000-те години.

Четвъртфиналистка или още по-напред на сингъл и смесени двойки във всеки от четирите турнира от Големия шлем, тя се състезава във финалите на Ролан Гарос, Уимбълдън и US Open и достигна първото място в световната ранглиста при двойките през 1999 г.

Не по-малко значимо беше влиянието й върху поколението руски тенисистки, които я последваха. В рамките на една година след оттеглянето й Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мискина спечелиха титли от турнирите от Големия шлем, а оттогава руските тенисистки са неизменна част от елита в този спорт.

Кузнецова, шампионка на Ролан Гарос и US Open и бивша № 2 в света, не си прави илюзии за степента на влияние на Курникова, като настоява, че нейната сънародничка е отговорна за популяризирането на руския тенис.

„Тя донесе наистина голяма популярност на руския тенис, на женския тенис. Всички след нея просто я следваха", каза Кузнецова през 2017 г.

"Винаги я защитавам, когато казват: „О, тя никога не е печелила турнир." И какво от това? Тя беше сред десетте най-добри тенисистки. Не става въпрос само за печелене на турнири. Тя беше чудесен образ за спорта, не само за Русия, но и за тениса по целия свят. Всички казваха, че тя никога не е печелила турнир. Аз си казвам: „Добре, а ти бил ли си в топ 10? Държал ли си някога ракета? Винаги ме учудва, че хората дават такива мнения, без да са постигнали нищо в живота си. Мисля, че тя беше страхотна", казва още Кузнецова за Курникова.

Макар че не всички биха стигнали толкова далеч, спортното и културно значение на Курникова е неизмеримо по-голямо, отколкото мнозина предполагат.