ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Американските удари в Нигерия бяха насочени срещу ...

Времето София  / -2°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21969182 www.24chasa.bg

Джулиана Гани заведе сина си на минус 29 градуса, за да види къде живее Дядо Коледа

Моника Ковачева

1348
Джулиана със сина си на риболов

Северният полярен кръг, който минава през селцето на добрия старец, е отбелязан с бяла линия на земята

По Коледа всички си мечтаем за едно и също – сняг, тишина, светлини, Дядо Коледа и усещането, че чудесата все още съществуват. За да ги покаже на сина си Давид, риалити звездата Джулиана Гани се отправя заедно с него на пътешествие на Север. Лапландия е “място, за което сме чели само в приказките”, разказва Джулиана, чието арктическо приключение продължава няколко дни малко преди коледните празници. Регионът се простира на територията на четири държави – Финландия, Швеция, Норвегия и Русия, а населението му е изключително рехаво – на места по-малко от двама души на квадратен километър. Няма съмнение обаче, че това е дестинация, която човек трябва да види поне веднъж в живота си, макар условията да са далеч от леки. 

Джулиана и синът й имат късмета да видят Северното сияние още на първата вечер
Джулиана и синът й имат късмета да видят Северното сияние още на първата вечер

Пътуването до Лапландия преминава през Швеция, а крайната цел е финландската част на региона, където се намира и селцето на Дядо Коледа. Директни полети от България няма, а летищата в района са малки и обслужват ограничен брой полети. Студът е сериозно изпитание, особено за дете под 6 години, а програмата е плътна и разнообразна.

Още в първия ден Лапландия поднася най-голямото си чудо – северното сияние. Ясно, силно и “танцуващо” по нощното небе. Красота, която всеки заслужава да види, ако има този… късмет. Мнозина чакат с дни за подобна гледка, но тя се разкрива пред Джулиана още в първата вечер, докато е на “лов” за сиянието. Според учените сиянието се дължи на сблъсъка между заредени слънчеви частици и земната атмосфера, а цветовете – зелено, лилаво и розово – зависят от вида газове и височината на явлението. То непрекъснато се променя, а всяка минута разкрива нова картина. 

Екипирана със специално изолиращо облекло, Джулиана Гани се топли с чаша чай.
Екипирана със специално изолиращо облекло, Джулиана Гани се топли с чаша чай.

Най-предизвикателно за Джулиана и малкия Давид се оказва возенето с моторна шейна. Гидът кара с висока скорост, а температурите, които достигат до минус 29 градуса, превръщат въздуха в леден бич. “Чувството е, сякаш

вятърът те брули

с ледени висулки,

които се просмукват навсякъде – в лицето, в тялото, в костите”, разказва тя. Любителка на екстремното, Джулиана признава, че би повторила преживяването, но в друг сезон.

Програмата по време на пътуването е плътна и далеч не туристически лежерна. Хъски сафари, возене с впряг от елени, традиционен арктически риболов през дупка в леда на замръзнало езеро – преживявания, които звучат романтично, но на място разкриват суровата страна на Севера. Срещат се и с местното население – саамите, които са сред най-старите коренни народи в Европа и от векове се издържат основно с отглеждането на елени. Там Гани сама управлява еленски впряг и дори храни с мъхове и лишеи бяло бебе еленче – изключителна рядкост.

Красавицата се топли на огън върху замръзнало езеро. Въпреки че се смрачава, е едва 2 часа следобед.
Красавицата се топли на огън върху замръзнало езеро. Въпреки че се смрачава, е едва 2 часа следобед.

Разликата между впряговете с елени и хъскита е осезаема. Впрягът с хъскита е значително по-бърз, развива до 25 км/ч и затова е по-често използван, но кучетата изискват голямо количество храна. Елените, от друга страна, са по-бавни и спокойни, но сами намират любимите си лакомства – лишеи и мъхове. 

Посещение на местното население Саами и техния традиционен поминък - отглеждане на елени
Посещение на местното население Саами и техния традиционен поминък - отглеждане на елени

Зимните месеци крият още едно предизвикателство – слънцето изгрява около 10,00 ч сутринта и залязва още към 13,30–14,00 часа. Това се усеща много странно, обяснява Джулиана, защото организмът ни не е свикнал и когато там стане 1–2 следобед, човек автоматично започва да се чувства по-сънлив и по-ленив. Според нея е нужно много време, за да се свикне с този ритъм на живот. 

Синът на Джулиана с едно от джуджетата на Дядо Коледа
Синът на Джулиана с едно от джуджетата на Дядо Коледа

Кулминацията на приказката идва в

Рованиеми – селцето на “истинския” Дядо Коледа

Любопитен факт е, че през Santa Claus Village минава Северният полярен кръг, отбелязан с бяла линия на земята. Селцето е свят сам по себе си – хотели, ресторанти, магазинчета, ледена пързалка и огромни снежни преспи, идеални за снежни човеци и бой със снежни топки. Срещата с Дядо Коледа е кратка, но емоцията – незабравима не само за малките, но и за порасналите деца.

След толкова студ, тишина и снежна магия човек неминуемо се пита как ще изглежда Коледа след завръщането у дома. За Джулиана отговорът е ясен. “От България по-хубаво няма”, казва тя. Още повече че празникът ѝ е със семейството ѝ на “малко по-топло от Лапландия”. 

Домът на Дядо Коледа остава като спомен от друга реалност – сурова, снежна и вълшебна. Място, което доказва, че коледните приказки съществуват. Просто трябва да отидеш достатъчно на север, за да ги преживееш.

Джулиана със сина си на риболов
Джулиана и синът й имат късмета да видят Северното сияние още на първата вечер
Екипирана със специално изолиращо облекло, Джулиана Гани се топли с чаша чай.
Красавицата се топли на огън върху замръзнало езеро. Въпреки че се смрачава, е едва 2 часа следобед.
Посещение на местното население Саами и техния традиционен поминък - отглеждане на елени
Синът на Джулиана с едно от джуджетата на Дядо Коледа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Възход и падение

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)