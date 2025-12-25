ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обработват срещу заледяване пътища в София

3-годишният Самуил Ончев за трета поредна година участва в конкурса "Дете под "елхата"

1416

"За мен и моето момченце е радост за трета поредна година да участваме в конкурса на вестник "24 часа", ни пише Симона Петкова и ни изпраща очарователна снимка на малкия сладур Самуил Ончев, който е на 3 години, от Пловдив.
Щастливата майка пожелава много усмивки на лицата и топлина в домовете на всички хора. А ние с радост публикуваме усмивката на Самуил.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.

Вижте Коледа във Виена (Видео)