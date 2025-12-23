ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Дете под елхата": Трите братчета - Росен, Никола и Виктор с нетърпение чакат Коледа

Гордите баба и дядо Златина Нецова и Валентин Маринов този път се включвт в конкурса със снимка на мъжката част от своите внучета. Трите братчета - Росен, на 7 години, Никола, на 5 години, и Виктор, който е на 3, с нетърпение посрещнаха Коледа и разопаковаха всички подаръци, които несъмнено заслужиха.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.

