Ирен Илханова от Германия се включва за конкурса "Дете под елхата"

Снимка чак от Германия пристигна до редакцията на "24 часа" за любмия конкурс "Дете под елхата". Ирен Илханова, която е на година и 8 месеца, много обича да позира, да танцува и рисува.

Тя с нетърпение очакваше Дядо Коледа, който донесе много подаръци, защото е била много послушна през цялата година. Мама и тате желаят да бъде жива и здрава, все така щура и безброй усмивки и игри през следващата година.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.