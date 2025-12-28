ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Смехът носи ползи за сърцето, имунната система и о...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/ozhivlenie/article/21969271 www.24chasa.bg

Ирен Илханова от Германия се включва за конкурса "Дете под елхата"

804

Снимка чак от Германия пристигна до редакцията на "24 часа" за любмия конкурс "Дете под елхата". Ирен Илханова, която е на година и 8 месеца, много обича да позира, да танцува и рисува.

Тя с нетърпение очакваше Дядо Коледа, който донесе много подаръци, защото е била много послушна през цялата година. Мама и тате желаят да бъде жива и здрава, все така щура и безброй усмивки и игри през следващата година.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Новина в снимка

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Спокойно с еврото в джоба, какво да правим (Видео)