"Дете под елхата": 7-годишната Гергана с широка усмивка позира до брат си Евтим

7-годишната Гергана Недкова Георгиева с широка усмивка позира до брат си Евтим Недков Георгиев, който е на 18 години, на коледната фотосесия.

Гери е в първи клас и сама е написала писмото си до Дядо Коледа, в което описва своето желаниe - да получи таблет. Евтим, който ще бъде абитуриент догодина, е изкарал успешно шофьорския курс и за подарък ще получи собствен автомобил. Гордата майка на двете дечица Кремена Георгиева пожелава на всички весели празници.

И вие може да се включите в конкурса, като ни изпратите снимки на вашите малчугани до коледната украса на имейл [email protected]. А ние ще ви направим скъп спомен, като публикуваме кадрите на страниците на вестника и в сайта ни 24chasa.bg.