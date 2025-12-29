Качествени български филми и по трите големи телевизии по Нова година

Няколко стойностни български филма ще покажат и трите големи телевизии в празничните дни.

Един от тях е “Заведи ме вкъщи” (31 декември, 14,35 ч, БНТ 1) с Асен Блатечки, Койна Русева, Яна Маринова, Албена Колева. В дом за деца без родители пристига бате Злати, прочуто лице, шоумен и водещ на “Голдън шоу”. Той е поел благородната инициатива “Заведи ме вкъщи”. Злати кани малкия Ян да гостува в собствения му дом за Коледа. За един ден детето попада в светлината на прожекторите и научава много за телевизията, шоубизнеса, рекламата и фалшивия блясък на успеха.

Яна Маринова и Луиза Григорова са в главните роли в “Диви и щастливи” (1 януари, 20 ч, Нова тв) - комедия за приятелството и любовта, за предаността, за правото на избор и за това, че всеки заслужава щастие, но трябва да се потруди за него.

“Топло” (1 януари, 20,45 ч, БНТ 1) - комедията от 1978 г. събира всички големи артисти на едно място. Григор Вачков, Стефан Данаилов, Тодор Колев, Наум Шопов, Георги Черкелов, Константин Коцев, Татяна Лолова, Лъчезар Стоянов показват премеждията на група наивни съкооператори в очакване на мечтаната топлина през зимата.

“Пулсът на танца” е първият филм у нас за спортни танци.

“Пулсът на танца” (1 януари, 21,30 ч, Би Ти Ви) е първият филм за спортни танци в страната ни, който показва и каква е цената на успеха. В центъра на историята е 10-годишната Мартина - състезателка по спортни танци, чиято амбициозна майка, бивша танцьорка, прави и невъзможното, за да я превърне в шампион на България. Трънливият път към победата отвежда момичето при Виктор (Георг Киряков) - ексцентричен млад треньор, вече печелил шампионската титла, който преживява тежко раздялата с партньорката си. Двамата с Мартина успяват да си помогнат взаимно и да превъзмогнат проблемите.

“В сърцето на машината” (2 януари, 21 ч, Нова тв) бе българското предложение за номинация за “Оскар” през 2023 г. Драмата на Мартин Макариев пренася зрителите в далечната 1978 г. в Централния софийски затвор. На младия затворник Бохеми (Александър Сано) му е даден шанс да съкрати присъдата си, ако събере бригада, която да удвои производството по време на работата им в завод “Кремиковци”. Той събира екип, в който е и страшният двоен убиец Сатъра (Игор Ангелов), проблемният престъпник Иглата (Христо Петков), възрастният Даскала (Ивайло Христов) и циганина Краси (Стоян Дойчев). Проблемите започват в момента, в който Сатъра отказва да включи в работен режим своя струг, защото вътре в него е заседнал гълъб. Постепенно затворниците разбират, че единственият начин да се справят със ситуацията е да спасят птицата, както желае Сатъра.