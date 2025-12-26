"Дете под елхата": 3-годишната Александра получи цял чувал подаръци от Дядо Коледа

Дядо Коледа няма да дойде, защото не съм слушала - в това беше убедена 3-годишната Александра Николова от София. Разбира се, че не беше права, и добрият старец й остави куп подаръци под елхата, сред които плюшено коте, динозавър, много книжки и дори детски комплект с инструменти, за да помага на татко Христо да ремонтират къщата. С мама Ирина пък ще играят и ще четат любимите приказки.

Най-важното - да е здрава, си пожелава цялото й семейство, за да продължава да радва всички с чаровната си усмивка.

