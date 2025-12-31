За цялото семейство анимации и любими комедии по трите големи телевизии

Часове преди да изпратим 2025 г. “Бебето беглец” (31 декември, 14,10 ч, Би Ти Ви) ще поеме на фантастично пътешествие без знанието на родителите си, а трима нескопосани мошеници отчаяно ще се опитат да го открият, за да спечелят обявената парична награда за намирането му.

Пак около бебе, само че доста по-различно, е основата на анимационната комедия “Бебе Бос: Семейни работи” (1 януари, 8 ч, Нова тв). Тя е продължение на филма от 2017 г. по едноименната книга на американската детска писателка Марла Фрейзи с уникалните преживявания на семейство Темпълтън. Тим и неговото малко братче Тед, по-познат като Бебе Бос, са вече възрастни и са се отдалечили един от друг. Появата на нов член в семейството с екстравагантен подход и мото “няма невъзможни неща” ще им припомни миналото и ще ги събере отново за важна мисия.

В “Аз, проклетникът 3” (1 януари, 10 ч, Нова тв) семейството на Гру продължава да нараства. След като в първата част той се сдоби с три дъщери, а във втората - със съпруга, тук влиза неговият брат близнак Дру.

Стара, но неостаряваща е историята в българския “13-ата годеница на принца” (1 януари, 8,20 ч, БНТ 1). Избягала невеста, глупав царски син, коварни царедворци, безпомощни царе и... трима извънземни в нова-стара приказка за наивността, лъжата и властта. Въпросът е дали доброто винаги побеждава?

С роли в комедията са Георги Парцалев, Вълчо Камарашев, Георги Мамалев, Боряна Пунчева, Иван Григоров, Татяна Лолова, Павел Поппандов, Велко Кънев.

В “Последният ягуар” (1 януари, 10 ч, Би Ти Ви) по неповторим начин се разкрива силната връзка на човека с дивата природа.

И трите части - “Запознай се с нашите” (31 декември, 16,50 ч, Нова тв), “Запознай ме с вашите” (1 януари, 16,30 ч, Нова тв) и “Запознай се с малките” (2 януари, 16,50 ч, Нова тв), са подходящи за цялото семейство. Бен Стилър, Робърт де Ниро, Дъстин Хофман, Барбра Стрейзанд - цяло холивудско съзвездие ще припомни на всички колко неловки могат да бъдат понякога семейните отношения и събирания по празниците.