Звездните сватби на 2025 г.: любовта празнуват и децата, и бившите мъже

Фолкпевицата Мария се омъжи за 4-и път - направи голямо тържество на Корфу, младата звезда Дара до последно пази в тайна деня на сватбата си

Едно след друго познати лица от музикалната сцена, телевизионния екран, света на модата и онлайн пространството решиха да узаконят любовта си с човека, с когото споделят живота си, тази година. Сватбените новини за популярни личности вървяха наред с усмивки, откровени признания и кадри, изпълнени с обич и топлина. Някои двойки заложиха на разкош и далечни хоризонти, а други предпочетоха тишината и близостта на най-тесния си кръг. Общото между всички тях обаче беше едно – желанието да свържат пътищата си завинаги. Те показаха, че истинската любов не става по план, а намира своя момент и просто се случва. Фолкпевицата Мария вдигна голямо тържество с мъжа си на остров Корфу.

Такава е историята на

фолкпевицата Мария, която се венча за четвърти път и

изненада всички свои почитатели с новината за новата си половинка

- бизнесмена Теодор Петков.

Тийн любимецът Роби се ожени за дългогодишната си любима Пламена през лятото.

Връзката им започна изненадващо и се разви с главоломна скорост. Двамата се запознават на улицата съвсем скоро след официалния развод на певицата с бившия ѝ съпруг Мирослав. Преди него Мария е омъжена за сина на Добромир Гущеров - Християн Гущеров, а първият ѝ съпруг е бизнесменът Димитър Андонов. От него има дъщеря Марая. Новият ѝ съпруг също има момиче от предишни отношения.

През лятото Мария и Теодор сключиха граждански брак в София на скромна, но стилна церемония само с най-близките им хора. Певицата разказа, че именно сега се чувства най-уравновесена и сигурна в решението си. Месец по-късно двамата се венчаха и на остров Корфу, където поканиха своите приятели и направиха голямо тържество. До олтара булката бе придружена от своята дъщеря. Интересно е, че това е четвърти брак за Мария, но трета сватба, както тя сама уточнява. С третия си съпруг Мирослав са имали само подпис.

Дара и Ервин изненадващо си казаха “да” на

тайна церемония

Една от най-коментираните, но и най-дискретни сватби през 2025 г. безспорно беше тази на певицата Дара и нейния партньор Ервин. В разгара на лятото изпълнителката изненада почитателите си с лаконично, но изключително силно послание в социалните мрежи: “Току-що се омъжих”. Без предварителни анонси, без шумни загатвания и показност – новината дойде така, както протича и самата им връзка.

Дара и Ервин се сгодиха през зимата на 2024 г. по време на романтично пътуване в Тайланд. Тогава те обявиха годежа си със снимки от екзотичната дестинация, а изпълнителката дори посвети на половинката си новата си песен “Само мой”, включвайки кадри от общите им приключения.

Ервин Иванов не е публична личност. Той е лекар и доктор по фармакология, занимава се с изследователска работа и рядко се появява пред камерите. Двойката бе заедно повече от две години, преди да се венчае. Рут Колева излиза от ритуалната зала, облечена в бяла рокля и кецове, а младоженецът я следва по пижама.

Певецът Роби каза “да” на своята Пламена

Тийн любимецът Роби се ожени за дългогодишната си любима Пламена през лятото. Освен живота си те споделят и музикалната сцена. Младоженката свири на барабани в групата на вече законния си съпруг.

Антоанет Пепе със съпруга си Иво Карамански на сватбената им церемония

Двойката сключи граждански брак няколко дни преди голямото тържество. “Преди три дни станахме официално сем. Николови. Вчера отпразнувахме този повод в голям мащаб и нямаме търпение да споделим снимки и от специалния ден – сватбата”, написа Пламена в социалните мрежи.

Двамата се запознават, след като тя е препоръчана на Роби от познат, за да се включи в бандата му. Постепенно колегиалните и приятелски отношения помежду им стават по-сериозни.

“Връщам лентата към нашата приказна вечер, която се случи това лято. Толкова красив спомен. Някак вълшебно е, когато намериш сродната си душа. Чувстваш се на място и у дома. Уют, утеха и топлина”, пише изпълнителят в своя профил в инстаграм към кадър с булката.

Роби е един от най-актуалните нови изпълнители на българската музикална сцена. Освен соловите си изяви той често пее и с момчетата от “Молец”, с които има няколко съвместни песни. София Борисова омъжи дъщеря си Доротея през лятото

Малко преди да роди, Рут Колева се омъжи

по кецове. Младоженецът беше по пижама

Певецът Торино се венча за приятелката си Сара на лятна сватба. Малко преди това двамата станаха родители на Алиса.

Рут Колева вдигна сватба малко преди да роди първото си дете. Тя се врече във вярност на македонския композитор Логин Кочишки. На снимките в социалните мрежи, които сподели тогава, се вижда как излиза от ритуалната зала, облечена в бяла рокля и кецове, а младоженецът я следва. Той бе избрал аутфит, който определено привлече всички погледи – долнище на пижама и суитшърт с качулка.

“Никога не съм била по сватбите и браковете, но нашата беше най-смешната, за която някога съм си мечтала”, написа певицата във фейсбук. “Обичам, когато големите моменти идват с шеги, смях, без натиск и нулеви очаквания. Също така – нулево планиране. Благодарим ви, приятели и семейство, че сте с нас. И да, това е неговата “най-официална пижама”, допълни Рут. Певиците Алекс и Влади, които са и близначки, се омъжиха в рамките на една и съща календарна година.

Инфлуенсърката Антоанет Пепе събра тримата бащи на децата си на сватбата си с Иво Карамански

Певиците Алекс и Влади, които са и близначки, се омъжиха в рамките на една и съща календарна година.

Антоанет Пепе се венча за сина на Нели Сано - Иво Карамански-младши. Тържеството се състоя в Боровец и бе в доста нестандартна тематика – червено и черно. Булката смени три сватбени рокли, а до олтара я съпроводи нейният баща Иван Пепелджийски. На церемонията присъстваха двамата бивши мъже на Антоанет – и двамата с името Филип.

Инфлуенсърката има две дъщери от датчанина Филип, за когото също бе омъжена – София и Сиена. От ютюбъра Филяка има син на име Матиас. Филяка се появи на сватбата с новата си половинка – интериорната дизайнерка Ивен. На една от снимките Пепе дори я целува приятелски по бузата.

Пепе и Иво Карамански имат едно общо дете – Беатрис. То е внуче на Нели Сано и актьора Александър Сано, който е втори баща на младоженеца.

На сватбата присъстваха повечето популярни инфлуенсъри. Последователите на двойката в социалните мрежи не пропуснаха да отбележат, че въпреки критиките в онлайн пространството за смяната на партньори Антоанет Пепе е пример за добри и зрели взаимоотношения с бившите си половинки и бащи на своите четири деца.

Дизайнерката София Борисова

омъжи дъщеря си Доротея

Атанас Месечков поднови обета си за вярност към любимата Кремена за трети път

София Борисова омъжи дъщеря си Доротея през лятото. Младоженецът е нейната дългогодишна половинка Марио.

Булката смени две рокли, създадени от майка ѝ. Първата, която тя носи по време на церемонията в църквата, бе сатенен модел с А-образен силует. В горната част имаше набори, а надолу моделът се разкрояваше свободно. Вторият сватбен тоалет имаше повече детайли като пера, бродерия и камъни.

Избраникът на Доротея – Марио Благоев, беше заложил на класически сватбен костюм в черно, съставен от сако, панталон и елек.

На сватбата присъства и синът на двойката – малкият Валери, който тогава бе само на няколко месеца. Той се роди в началото на февруари 2025 г. и е кръстен на бащата на Доротея. Така София Борисова стана баба и тъща в една и съща година.

Торино се ожени за приятелката си Сара на Изненадващо певицата Лилана май се е омъжила за своя бизнес партньор Мартин, с когото бяха заедно в ареста. СНИМКИ: ИНСТАГРАМ

лятна сватба през август

Певецът Торино се ожени за приятелката си Сара. Двамата бяха заедно няколко години, преди да сключат брак. Тодор, както е истинското му име, предложи брак на половинката си преди две години. Малко след това се появи дъщеричката им Алиса.

Тържеството се състоя в хотел в София, където двойката събра роднини и приятели, с които да сподели радостта си. Част от гостите бяха Краси Радков и Мария Илиева. На церемонията присъстваше и музикалната половинка на Торино – Пашата.

Близначките Алекс и Влади се

омъжиха в една и съща година

2025 г. се оказа особено символична за близначките Алекс и Влади, които почти едновременно направиха една от най-важните крачки в живота си – сключване на брак. Двете певици и сестри избраха да узаконят връзките си в рамките на една и съща година, превръщайки 2025-а в истински семеен празник.

Първа се венча Влади. Двамата с рапъра Стефан от Young BB Young решиха да си кажат “да” след 10-годишна връзка. Предложението за брак се случи още през 2018 г., но сватбата се състоя чак сега.

Преди броени дни се омъжи и сестра ѝ Алекс, която само се похвали с щастливата новина в социалните мрежи. Кадърът бе придружен с кратък, но красноречив надпис: “От днес съм госпожа Боянова”.

Изпълнителката се сгоди в края на ноември 2023 г. часове преди рождения си ден. Романтичното предложение тя получи във френския град Лион и предизвика вълна от поздравления от фенове и колеги.

Атанас Месечков поднови обета си за

вярност към любимата Кремена за трети път

Танцьорът и победител в Dancing Stars Атанас Месечков и съпругата му Кремена подновиха за трети път сватбените си обети. Щастливата новина сподели лично младоженецът в социалните мрежи, като именно от него стана ясно, че тържеството се е състояло в италианската област Пулия.

На събитието са присъствали роднини, едни от най-близките приятели на влюбените, както и техните деца.

“Слънцето над Пулия грееше по онзи особен начин, който сякаш знае, че става свидетел на нещо истинско. Между маслинови горички, стари каменни зидове и ухание на море се врекохме един на друг отново. Беше не просто сватба – беше спомен, който ще носим в сърцата си завинаги. Събрахме семейството, приятелите, децата си – всичко, което ни изгражда и ни връща към същността. Избрахме Италия не заради красотата ѝ, а защото усещането там е като нашата любов – топло, неподправено, с вкус на живот”, написа Месечков.

Двамата с Кремена сключиха брак през есента на 2016 г. в Балчик. Шест години по-късно - през август 2022 г., те подновиха обетите си на морския бряг. А тази година го направиха за трети път.

Певицата Лилана май се е омъжила дискретно за своя бизнес съдружник, с когото бяха заедно в ареста през 2020 г.

На 1 август певицата Лиляна Деянова, известна като Лилана, се е омъжила за своя съдружник Мартин Димитров, с когото бяха в ареста през 2020 г. Според непотвърдена информация подписването се е случило в ритуалната зала на Горна Оряховица и е било в най-тесен кръг.

Причината церемонията да е именно там е, че това е родният град на младоженеца. Преди да станат семейство, певицата и партньорът ѝ минаха през немалко трудности заедно, след като бяха обвинени в злоупотреба с европари по програмата “Иновации и конкурентоспособност”.