Фермерът Чарлз У. Хауърд го основава през 1937 г. Днес учениците минават 3-дневен курс срещу $ 645

Само за 40 дни професионалистите може да спечелят от 20 хил. до 100 хил. долара

Те са весели, малко пълни, облечени в червен костюм и знаят желанието на всяко дете. Но снежнобялата коса, гладката дълга брада, запазената марка дружелюбие, маниерите и уменията за взаимодействие с малчуганите се усъвършенстват в най-старото училище за Дядо Коледа в света, което се намира в САЩ.

Само срещу 645 долара хората, които искат да станат професионални Дядо Коледа или госпожа Коледа, могат да го направят в училището "Чарлз У. Хауърд", което предлага 3-дневни обучителни курсове. Те се провеждат всяка година през октомври и ноември, но напливът е толкова голям, че списъците с чакащи стигат до 200 души.

Разположено в Мидланд, Мичиган, училището се смята за Харварда на школите за Дядо Коледа. Първоначално е създадено в Албиън, окръг Орлиънс, Ню Йорк, през октомври 1937 г. в дома на Чарлз У. Хауърд. Той бил фермер в града и производител на играчки, но един ден се разстроил истински, когато видял дядоколедовци в стари костюми, евтини бради и шокиращо недостатъчни познания за северните елени. Тогава решил да основе училище, за да направи по-добър Дядо Коледа. "Всяко дете, което дойде и седне на коленете на белия старец, го помни завинаги. Така че, когато създавате вечен спомен в съзнанието на детето, искате да сте сигурни, че е добър", отбелязва Хауърд.

Самият фермер става Дядо Коледа и започва да обикаля магазини или се появява на различни събития като Деня на благодарността. Съпругата му пък се превръща в госпожа Коледа. Той бил най-известният белобрад старец в Щатите. Първият му професионален клас се състоял от трима мъже, които искали да подкрепят новото му начинание. Това били негов приятел, съсед и заварчик от Ню Джърси. След успешния курс Чарлз създал коледен парк в няколко хамбара с влак и елени. Всички деца наоколо го посещавали, включително настоящият собственик на училището Том Валент. Той е родом от Саламанка, на около час път с кола от Албиън. "Като малко момиче седях в скута на Чарлз Хауърд. Бяхме от малък град и всяко дете искаше да ходи в коледния парк", казва съпругата му Холи, която е съсобственик.

През 1968 г. училището е преместено в Мичигън и до днес функционира като организация с нестопанска цел, посветена на запазването на традициите и историята на Дядо Коледа. Разбира се, в САЩ има още много други училища за Дядо Коледа, но "Чарлз У. Хауърд" остава носител на стандарта сред тях. Любопитното е, че в тази образователна институция се завръщат вече преминали ученици, за да доусъвършенстват уменията си. Обикновено в края на годината школата приема около 200 човека – мъже и жени, които искат да придобият уменията да бъде добри артисти и да насърчават духа на празника. Таксата за тези, които минават курса за първи път, е 645 долара, докато тези, които се връщат отново и отново, получават отстъпка. Учениците са задължени за този период сами да организират хотела и храната си.

Тридневният курс започва в сряда и завършва в събота, като занятията са от 8,30 ч сутринта до 21 ч вечерта. Хората се учат да разказват увлекателно истории, да карат шейни, да хранят елени, да правят различни играчки, особено дървени, текстове на популярни коледни песни, както и езика на глухонемите. Учителят по фитнес ги кара да танцуват, сякаш опаковат подаръци, да пекат бисквитки и пълнят чорапи на класически коледни мелодии като Jingle Bells и Santa Claus is Comin' to Town. В гримьорната бившият професионален клоун Санта Леон Макбрайд учи бъдещите дядоколедовци на трикове: как да накъдрят мустаците си, как да нанесат руж по бузите си, за да ги направят правилно розови, как да поддържат косата си оформена. Освен това е важно как изглежда облеклото им – колкото по-скъпо, толкова по-добре. За грима си артистите трябва да отделят само от 30 до 35 секунди.

Някои от професионалистите дори са семейни двойки. Например Кевин и Джулия Стърджън са едни от първите, които завършват училището и получават бакалавър по Дядо Коледа. След приключването на курса учениците присъстват на церемония по дипломиране, на която сега им връчват сертификат, затвърждаващ постижението им.

Харвардът за Дядо Коледа не продава костюмите и другите необходими аксесоари, но изисква от своите възпитаници да инвестират във висококачествено облекло, което може да струва от $ 1000 до над $ 3000, особено ако е от вълна. За тези без естествена бяла брада комплект брада и перука от човешка коса може да струва между $ 1800 и $ 2500. Като те се задължават да я боядисват няколко пъти годишно. Хубавите ботуши са около $ 700, а коланите и катарамите още няколкостотин долара.

Тоест всеки, който иска да стане професионален Дядо Коледа в най-старото училище в света и да си купи най-скъпия костюм и аксесоари, ще похарчи малко над 7000 долара. Разбира се, има и много по-бюджетен вариант. Има костюми по $ 350, ботуши за $ 100, колан за $ 200 и другите аксесоари за още $ 100.

Но завършилите училището често използват този сертификат като предимство в автобиографията си, за да се отличат и да си осигурят по-добре платени ангажименти. Доходите варират в зависимост от местоположението, вида на събитието и опита.

Средното заплащане за професионален Дядо Коледа е около $ 60 на час, като сумата е почти двойно повече от това, което печелят много сезонни работници в търговията на дребно в САЩ. Фрийланс артистите, наети за частни или корпоративни събития, обикновено вземат между $ 150 и $ 300 на час, като някои топизпълнители достигат до $ 500 на час. През уикенда някои имат фиксирани цени и само за час получават по 250 долара, а на 25 декември таксата може да достигне до 500-600 долара.

Статистиката показва, че най-предпочитаните артисти вземат над 20 хил. долара за 40 дни - от средата на ноември до Коледа, а други може да спечелят дори и $ 100 000, особено ако работят на пълен работен ден или в големи търговски центрове. Другите места, където се печелят изключително големи суми, са корпоративните партита, церемониите по запалване на елхи и частни посещения по домовете, където репутацията и автентичността са най-ценни. Най-предпочитаните Дядо Коледа са тези, които са известни в социалните мрежи или са от по-възрастните мъже със статут на знаменитост и сертификат от най-старото училище в света.

Или както казва завършилият "Чарлз У. Хауърд" Джейсън Сандерсън: "Ти не си просто изпълнител, ти осигуряваш магията за всички семейства".