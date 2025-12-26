Рожден ден има Ники Кънчев, за когото да помага на другите е по-важно от всичко останало

Ники Кънчев празнува рождения си ден днес с равносметката, че изпраща много силна година и в личен план, и със "Стани богат" заедно с Би Ти Ви. "Златната лига" показа колко умни деца растат в България, те дойдоха при нас с каузи, които сами са избрали", казва водещият, за когото да помага на другите е по-важно от всичко останало. Очаква предстоящата година също да е много успешна, на първо място, защото дъщеря му ще завърши училище и ще бъде студентка. Като запален футболен фен очаква да стане готов и новият стадион на ЦСКА. И не на последно място си пожелава да живеем в справедлива държава със закони и европейска визия.

Желаем му от сърце да сбъдва мечтите си и да е здрав! Честито!