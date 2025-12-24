Рапърите от дуото „Боб Вилан” няма да бъдат съдени заради изказвания срещу израелската армия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Британската полиция обяви, че няма да повдига обвинения срещу рапърите от дуото „Боб Вилан" - певец и китарист Боб Вилан и барабаниста Боби Вилан, чиито изказвания срещу израелската армия на сцената на фестивала „Гластънбъри" това лято предизвикаха полемика, предаде АФП.

По време на концерта си в края на юни на музикалния форум, който се провежда ежегодно в югозападната част на Англия, боб Вилан скандираше „Смърт, смърт за израелските сили за отбрана" , припомня осведомителната агенция.

Тези думи предизвикаха остри критики и реакция дори от страна на министър-председателя Киър Стармър, който ги осъди като „реч на омраза". Организаторите на фестивала заявиха, че са „потресени", а Би Би Си, излъчваща събитието, се ангажира да не предава повече на живо концерти, считани за „високорискови".

Полицията незабавно започна разследване, припомня АФП.

Оттам обявиха, че „след като са разгледани всички доказателства, обвиненията не отговарят на критериите, определени от британската прокуратура, за да представляват престъпление".

„Няма да бъдат предприемани други мерки, поради липса на достатъчно доказателства, които да позволят да се обмисли осъждане", уточниха от полицията. В разпространено съобщение служител признава, че изказванията „са предизвикали силно възмущение".

Израелското посолство в Лондон разкритикува това решение. „Дълбоко разочароващо е да се установи, че тези призиви към насилие, отвратителни и отправени открито и без угризения, остават без отговор", се казва в публикацията в социалната мрежа "Екс".

Британската еврейска организация Community Security Trust също изрази съжаление от решението на полицията, което „изпраща грешно послание в най-лошия възможен момент", цитиран от АФПи БТА.