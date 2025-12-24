Пи Диди поиска незабавно да бъде освободен от затвора

Адвокатите на хип-хоп изпълнителя Шон „Пи Диди" Кумс призоваха Федералния апелативен съд в Ню Йорк да разпореди незабавното му освобождаване от затвора и да отмени произнесената присъда по обвинения, свързани със склоняване към проституция, или да разпореди на съдията по делото да намали четиригодишното наказание, предаде Асошиейтед прес.

Защитниците депозираха заявление до Втори апелативен съд в Манхатън. В него се казва, че федерален съдия е допуснал доказателства за обвинения, по които Кумс вече е бил оправдан, да повлияят несправедливо на присъдата, отбелязва Асошиейтед прес.

Рапърът, който е на 56 години, е в затвора в Ню Джърси и трябва да бъде освободен през май 2028 г. Той беше оправдан по обвиненията в организиране на престъпна група и трафик на хора с цел сексуална експлоатация на съдебен процес, който приключи през юли. Кумс беше осъден по закон, забраняващ транспортирането на хора през държавните граници с цел сексуални престъпления, припомня Асошиейтд прес.

Адвокатите твърдят, че съдия Арун Субраманян е действал като „тринадесети съдебен заседател" през октомври, когато осъди рапъра на четири години и два месеца лишаване от свобода. Те настояват, че магистратът е допуснал грешка, като е позволил доказателствата, свързани с обвинения, по които клиентът им вече е оправдан, да повлияят на произнесената от него присъда.

Защитата отбелязва, че Шон „Диди" Кумс е осъден за две по-леки престъпления, свързани с проституция, които не са били със сила, измама или принуда. Адвокатите искат от апелативния съд, който все още не е изслушал устните аргументи, да оправдае Кумс, да разпореди незабавното му освобождаване от затвора или да нареди на съдията Субраманян да намали присъдата му.

„Обикновено подсъдимите получават присъди под 15 месеца за тези престъпления – дори когато е налице принуда, което съдебното жури не е установило в този случай", пишат адвокатите в подадената молба, цитирани от Асошиейтед прес.

„Съдията не се съобрази с решението на журито и установи, че Кумс е „принуждавал", „експлоатирал" и „насилвал" приятелките си да правят секс и е ръководил престъпен заговор. Тези заключения надделяха над решението на съдебните заседатели и доведоха до най-тежката присъда, наложена някога на подсъдим" с обвиненията като предявените на рапъра, пишат адвокатите.

При произнасянето на присъдата Субраманян заяви, че при изчисляването на срока на лишаване от свобода е взел под внимание отношението на Кумс към две негови бивши приятелки. Те свидетелстваха, че той ги е биел и принуждавал да правят секс с мъже, докато е гледал и правил записвал, припомня Асошиейтед прес.

При произнасянето на присъдата съдията Субраманян каза, че „отхвърля опита на защитата да характеризира случилото се като обикновени интимни, преживявания по взаимно съгласие или просто секс, наркотици и рокендрол", пише БТА.

„Злоупотребявали сте с властта и контрола, които сте имали над живота на жените, които сте твърдели, че обичате искрено. Злоупотребявали сте с тях физически, емоционално и психологически. И сте използвали това, за да постигнете целите си, особено когато е ставало въпрос за сексуални извращения и нощи в хотелски стаи", заяви съдията, цитиран от Асошиейтед прес.