Деница Сачева със сина си Виктор: Да сме заедно с тези, които обичаме и имат нужда от нас (Снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Зам.- шефката на парламентарната група на ГЕРБ Деница Сачева публикува коледни снимки заедно с доведения си син Виктор. Освен обща снимка на фона на коледната елха, Сачева пусна сина си като малък, но и като пораснал. За празниците тя си пожела повече време, за да "бъдем заедно с тези, които обичаме".

Виктор като малък СНИМКА: Личен профил във фейсбук

Ето какво още написа тя във своя фейсбук профил:

Както обикновено на Бъдни вечер с Виктор си говорим за времето. За времето, което прекарваме заедно. За онова, което лети. За онова, което не трябва да се губи. За времето, което има значение- защото е единственото, което не можем да върнем, но можем да дадем.

От времето, в което вярваше в Дядо Коледа и си пожелаваше със затворени очи чудеса до времето, в което посреща празниците... на покрива мина едно десетилетие. Един миг. Един цял свят.

И някъде по пътя разбираш, че магията не си тръгва - просто сменя формата си. От чудо в доверие. От приказка в смелост. От „искам" в „мога".

Пожелавам на всички весели празници, светла Коледа и добра Нова година.

И най-вече - повече време.

Да бъдем заедно с тези, които обичаме.

И с тези, които имат нужда от нас.